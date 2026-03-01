इस नई फिल्म में करियर का सबसे बोल्ड रोल कर रहीं कृति सेनन, बोलीं- देखने को मिलेगा बेबाक अंदाज

फिल्म में कृति के साथ शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। इस मल्टीस्टारर फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही उत्सुकता बनी हुई है। खास बात यह है कि फिल्म का फर्स्ट लुक हाल ही में सिनेमाघरों में 'धुरंधर 2' के साथ दिखाया गया था, जिससे इसकी चर्चा और तेज हो गई। ये फिल्म 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और माना जा रहा है कि यह कृति के करियर की सबसे स्टाइलिश फिल्मों में से एक साबित हो सकती है।