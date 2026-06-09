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तलाक के बाद पति भरत तख्तानी के साथ रिश्ते पर बोलीं ईशा देओल, धर्मेंद्र की लाडली बोलीं- अपने बच्चों के लिए हम साथ हैं

Esha Deol On Bharat Takhtani: अभिनेत्री ईशा देओल ने हाल ही में अपने पूर्व पति भरत तख्तानी को लेकर बात की है। एक्ट्रेस ने बताया है कि कैसे वो अभी भी भरत के साथ मिलकर अपने बच्चे की परवरिश कर रही हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 09, 2026

Esha Deol On Bharat Takhtani

Esha Deol On Bharat Takhtani (सोर्स- एक्स)

Esha Deol On Bharat Takhtani: बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में रिश्तों का बनना और टूटना कोई नई बात नहीं है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो कानूनी या सामाजिक रूप से भले ही बदल जाएं, मगर जिम्मेदारियों और सम्मान के धागों से हमेशा जुड़े रहते हैं। अभिनेत्री ईशा देओल और बिजनेसमैन भरत तख्तानी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।

ईशा देओल और भरत तख्तानी का रिश्ता

करीब एक दशक से अधिक समय तक साथ रहने के बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया था। इस खबर ने उनके प्रशंसकों को हैरान जरूर किया, लेकिन सेपरेशन के बाद भी दोनों ने अपने परिवार और बच्चों को प्राथमिकता दी। अभिनेत्री ईशा देओल ने अब इस पर खुलकर बात की है।

निजी जिंदगी पर खुलकर बोलीं ईशा देओल

हाल ही में ईशा देओल ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की। 'बॉम्बे टाइम्स' के साथ बातचीत में ईशा ने बताया कि भले ही वो अब अकेली जिंदगी जी रही हों, लेकिन खुद को कभी अकेली मां नहीं मानतीं। उनकी नजर में बच्चों की परवरिश एक साझा जिम्मेदारी है, जिसे वो और भरत मिलकर निभा रहे हैं।

ईशा का कहना है कि माता-पिता का रिश्ता चाहे जैसा भी हो, बच्चों के लिए उनका प्यार और जिम्मेदारी कभी कम नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि दोनों अपनी बेटियों राध्या और मिराया की खुशियों और बेहतर भविष्य के लिए लगातार एक टीम की तरह काम कर रहे हैं।

परिवार और बच्चों को ध्यान में रखती हैं ईशा

मां बनने के बाद ईशा की सोच और प्राथमिकताओं में भी बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने स्वीकार किया कि अब वह किसी भी फिल्म या प्रोजेक्ट को चुनने से पहले अपने परिवार और बच्चों को ध्यान में रखती हैं। उनके लिए करियर महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन बच्चों के साथ समय बिताना उससे भी ज्यादा जरूरी हो गया है।

देओल परिवार की इस बेटी ने अपने अभिनय करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। अब वो एक बार फिर फिल्मों में सक्रिय हैं और नए प्रोजेक्ट्स के जरिए दर्शकों के सामने आने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि इस बार उनकी सोच पहले से कहीं अधिक संतुलित और परिपक्व नजर आती है।

2012 में हुई थी शादी

ईशा और भरत की शादी साल 2012 में हुई थी। बाद में उनके घर दो बेटियों का जन्म हुआ। वर्षों तक साथ रहने के बाद दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया। लेकिन रिश्ते में आई दूरी को उन्होंने बच्चों की जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया।

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Updated on:

09 Jun 2026 09:29 am

Published on:

09 Jun 2026 09:24 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तलाक के बाद पति भरत तख्तानी के साथ रिश्ते पर बोलीं ईशा देओल, धर्मेंद्र की लाडली बोलीं- अपने बच्चों के लिए हम साथ हैं

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