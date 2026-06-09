तलाक के बाद पति भरत तख्तानी के साथ रिश्ते पर बोलीं ईशा देओल, धर्मेंद्र की लाडली बोलीं- अपने बच्चों के लिए हम साथ हैं

Esha Deol On Bharat Takhtani: बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में रिश्तों का बनना और टूटना कोई नई बात नहीं है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो कानूनी या सामाजिक रूप से भले ही बदल जाएं, मगर जिम्मेदारियों और सम्मान के धागों से हमेशा जुड़े रहते हैं। अभिनेत्री ईशा देओल और बिजनेसमैन भरत तख्तानी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।