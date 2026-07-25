‘धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें’, CJP छात्र आंदोलन के समर्थन में उतरीं एक्ट्रेस ज्योतिका, बोलीं- ‘मैं जवाबदेही के साथ हूं’

एक्ट्रेस ज्योतिका ने CJP छात्र आंदोलन का किया समर्थन। (फोटो सोर्स: instagram-jyotika)
Jyotika Supports CJP Protest: जैसे-जैसे कथित NEET पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में छात्र विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहे हैं। इस आंदोलन में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां भी छात्रों को सपोर्ट कर रही हैं। सलमान खान, आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, प्रकाश राज, शबाना आजमी, हुमा कुरैशी, साकिब सलीम, सोनाक्षी सिन्हा, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, स्वरा भास्कर और कई अन्य कलाकारों ने इन विरोध-प्रदर्शनों पर अपनी राय रखी है और छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई है। अब इस लिस्ट में एक्ट्रेस ज्योतिका का नाम भी जुड़ गया है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट का सपोर्ट करने के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि वो जवाबदेही के पक्ष में हैं।
शनिवार को, ज्योतिका ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ CJP के नेतृत्व में चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कथित NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की प्रदर्शनकारियों की मांग का भी समर्थन किया।
एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज शेयर करते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और देश भर के लोगों को एकजुट करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी की तारीफ की। ज्योतिका ने भारत के एजुकेशन सिस्टम में सार्थक सुधारों के लिए भी अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा, "मैं जवाबदेही के पक्ष में हूं।
उन्होंने अपने इंस्टा मैसेज में लिखा, “धर्मेंद्र प्रधान पद छोड़ें। इस्तीफा दें। मैं छात्रों और हमारे देश के भविष्य के साथ खड़ी हूं! मैं जवाबदेही के साथ खड़ी हूं! मैं एक लोकतांत्रिक भारत के पक्ष में हूं! मैं एक सुधरी हुई शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में हूं!”
इसके आगे उन्होंने लिखा, “सोनम वांगचुक, अभिजीत दिपके और सौरव दास, माताओं के तौर पर हम अपने बच्चों को आप जैसा बनाना चाहती हैं… बिना किसी बनावट के अपनी बात रखने के लिए 'Gen Z' पर गर्व है। आपने साबित कर दिया है कि साथ मिलकर 'हम' ही भारत हैं। दबाव तोड़ने के लिए धन्यवाद, हमें निडर बनाने के लिए धन्यवाद CJP।” ज्योतिका ने इस पोस्ट को “जय हिंद” कैप्शन के साथ शेयर किया।
ज्योतिका की शादी सूर्या से हुई है, जिनसे उनके दो बच्चे हैं: एक बेटी, दीया, और एक बेटा, देव। छात्रों के विरोध-प्रदर्शन अब एक देशव्यापी आंदोलन बन गए हैं। आलिया भट्ट, सलमान खान,
लगभग एक महीने से, छात्र 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के बैनर तले दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कथित NEET पेपर लीक और परीक्षा में हुईं अन्य गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में शामिल हुए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए कई छात्रों के साथ भूख हड़ताल की। जवाबदेही तय करने के साथ-साथ, प्रदर्शनकारी भारत की शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की भी मांग कर रहे हैं।
20 जुलाई को, CJP ने जंतर-मंतर से संसद तक मार्च का आह्वान किया, जिसे भारी समर्थन मिला और हजारों लोग विरोध स्थल पर जमा हुए। इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसमें संसद की ओर बढ़ रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। जानकारी के लिए बता दें कि ये विरोध-प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल गए हैं और आंदोलन को जनता का समर्थन मिलने के साथ ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है।
इस बीच, शिक्षाविद और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो छात्रों के समर्थन में 20 से अधिक दिनों से भूख हड़ताल पर थे, ने बीते शुक्रवार की सुबह अपना उपवास खत्म कर दिया।वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बयान जारी कर कहा कि NEET पेपर लीक के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सरकार मामले में तेज़ी लाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बना रही है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग