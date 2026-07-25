‘धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें’, CJP छात्र आंदोलन के समर्थन में उतरीं एक्ट्रेस ज्योतिका, बोलीं- ‘मैं जवाबदेही के साथ हूं’

Jyotika Supports CJP Protest: जैसे-जैसे कथित NEET पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में छात्र विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहे हैं। इस आंदोलन में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां भी छात्रों को सपोर्ट कर रही हैं। सलमान खान, आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, प्रकाश राज, शबाना आजमी, हुमा कुरैशी, साकिब सलीम, सोनाक्षी सिन्हा, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, स्वरा भास्कर और कई अन्य कलाकारों ने इन विरोध-प्रदर्शनों पर अपनी राय रखी है और छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई है। अब इस लिस्ट में एक्ट्रेस ज्योतिका का नाम भी जुड़ गया है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट का सपोर्ट करने के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि वो जवाबदेही के पक्ष में हैं।