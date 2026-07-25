फैन ने अभिनेत्री अपरा मेहता को सिगरेट से जला दिया, बोलीं- एक ने तो अंगूठी छीनने की भी की कोशिश, सालों बाद किया खुलासा

Apara Mehta Fan Experience: टीवी की दुनिया में कुछ ऐसे शो हुए हैं जिन्होंने कलाकारों को घर-घर में पहचान दिलाई। उन्हीं में से एक था 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', जिसने कई कलाकारों को स्टार बना दिया। इस शो में सविता विरानी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अपरा मेहता भी उस दौर की सबसे लोकप्रिय कलाकारों में शामिल थीं। हाल ही में उन्होंने अपने करियर के सबसे हैरान कर देने वाले अनुभव का खुलासा किया, जब एक कार्यक्रम के दौरान फैंस का प्यार उनके लिए डरावना साबित हो गया।