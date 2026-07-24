‘अब कोर्ट में मिलते हैं’, तनिष्क बागची पर अमाल मलिक का बड़ा हमला, ‘मी टू’ और शादी के वादे को लेकर लगाए गंभीर आरोप

तनिष्क की ओर से जवाब आने के बाद अमाल मलिक ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने तनिष्क पर बेहद गंभीर व्यक्तिगत आरोप लगाए। बता दें, अमाल ने दावा किया कि तनिष्क ने एक महिला को शादी का वादा किया, बाद में उसे छोड़ दिया और किसी अन्य से विवाह कर लिया। उन्होंने अपने पोस्ट में कथित तौर पर 'मी टू' मामले का भी जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या वो मामला सुलझा लिया गया है। इसके अलावा अमाल ने आरोप लगाया कि उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर परोक्ष रूप से धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने लिखा कि यदि मामला आगे बढ़ाना है तो वो अदालत में इसका सामना करने के लिए तैयार हैं।