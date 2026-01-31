31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म…अमाल मलिक ने AR रहमान के बयान पर तोड़ी चुप्पी, इंडस्ट्री के काले सच पर मची हलचल

Amaal Mallik statement On groupism in Bollywood: म्यूजिक इंडस्ट्री में लंबे समय से मौजूद ग्रुपिज्म की समस्या पर हाल ही में फेमस सिंगर अमाल मलिक ने अपना बयान देकर मामले को नई दिशा दी है, जिसमें उन्होंने ए आर रहमान के उन हालिया बयानों का समर्थन किया है, जिसमें रहमान ने इंडस्ट्री में घुटन और पक्षपात की बात कही थी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 31, 2026

अमाल मलिक और AR रहमान

अमाल मलिक और AR रहमान (सोर्स: x @CandyFlossLob के अकाउंट द्वारा)

Amaal Mallik statement On groupism in Bollywood: बॉलीवुड-म्यूजिक इंडस्ट्री में इन दिनों ए.आर. रहमान के बयान पर काफी चर्चा चल रहा है। बीते दिनों रहमान ने कहा था कि अब म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रिएटिव लोग नहीं बल्कि गैर-क्रिएटिव पॉवर फैल रही हैं और कुछ मामलों में ये कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन जैसा भी लग रहा है।

बता दें, उनके इस कथन पर मिली आलोचनाओं के बीच सिंगर-प्रोड्यूसर अमाल मलिक ने हाल ही में खुलकर अपनी राय दी, जिसमें उन्होंने कहा कि रहमान की कई बातें बारीकी से समझने योग्य हैं, परंतु वो कम्युनल पहलू से बिल्कुल सहमत नहीं हैं।

अमाल मलिक ने AR रहमान के बयान पर किया कमेंट

बता दें, अमाल मलिक ने एक इंटरव्यू में साफ बताया कि आज के समय में बड़े लेबल और मैनेजमेंट ही असल निर्णयकर्ता बन चुके हैं। वे अपने-अपने कलाकारों को प्रमोट करना पसंद करते हैं क्योंकि वही रेवेन्यू भी लाते हैं। साथ ही, अमाल ने ये भी बताया, "नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म अलग बातें हैं पर आज हर लेबल अपने आर्टिस्ट के साथ काम करने में कम्फर्टेवल है।" अमाल ने आगे ये भी बताया कि फिल्ममेकर और कंपोजर्स के बीच क्रिएटिव जुड़ाव स्वाभाविक रूप से बन जाता है, जैसे मणिरत्नम और रहमान, या अनुराग बसु और प्रीतम और ये किसी हद तक सही भी है। इसके अलावा, अमाल का मानना है कि अगर कोई बेहतर म्यूजिक बना रहा है तो उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, चाहे वो ए.आर. रहमान हों या कोई नया कलाकार।

इतना ही नहीं, ए.आर. रहमान ने BBC Asian Network के इंटरव्यू में कहा था कि आज जिन लोगों के हाथ में पावर है, वे जरूरी नहीं कि क्रिएटिव हों। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि कभी-कभी फैसलों में समुदायगत पक्षपात जैसा माहौल भी नजर आ सकता है। ट्रोलर्स के बाद रहमान ने एक वीडियो मैसेज में अपने इरादों की सफाई दी और कहा उनका मकसद किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि म्यूजिक की सेवा और सम्मान को आगे रखना था।

लेबल-पॉलिसी और क्रिएटिव टैलेंट के बीच की दूरी

ये विवाद इंडस्ट्री में वर्तमान पावर-डायनेमिक्स, लेबल-पॉलिसी और क्रिएटिव टैलेंट के बीच की दूरी पर सवाल उठाता है। अमाल मलिक की राय से ये बात रूबरू कराती है कि समस्या सिर्फ व्यक्तिगत नापसंदगी नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित ढांचे से जुड़ी है जो कभी-कभी नए कलाकारों और अलग-अलग आवाजों को पीछे धकेल सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

31 Jan 2026 02:01 pm

Hindi News / Entertainment / म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म…अमाल मलिक ने AR रहमान के बयान पर तोड़ी चुप्पी, इंडस्ट्री के काले सच पर मची हलचल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सलमान खान हाथ मिलाने की कर रहे थे कोशिश… ‘भाईजान’ को दिखा दिया एटीट्यूड, लोगों ने कहा- करियर खत्म

salman khan
बॉलीवुड

सोशल मीडिया से दुखी हुए अमिताभ बच्चन? उदास होकर बिग बी बोले- अब फीलिंग्स को…

Amitabh Bachchan Tweet on Social Media
बॉलीवुड

कृष्णा ने फिर किया मामी सुनीता को गुस्सा दिलाने वाला काम, गोविंदा पर मारा पंच, बोले- जब मैं मामा का खा सकता हूं…

Krushna Abhishek on Govinda in Laughter Chefs 3
बॉलीवुड

‘रंबा हो हो हो…’ पर 70 साल की फेमस एक्ट्रेस ने लगाए ठुमके, खुद इमोशनल होकर किया VIDEO शेयर

Kalpana Iyer Dance at 70 Video goes viral on social media fans compare Dhurandhar actress
बॉलीवुड

मंजुलिका लौट आई… अक्षय कुमार-विद्या बालन की जोड़ी ने एक बार फिर लूट ली महफिल, Video वायरल

अक्षय कुमार संग विद्या बालन
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.