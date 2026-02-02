रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में 4 गिरफ्तार, पुलिस हिरासत में हुए नए खुलासे, CCTV फुटेज भी आया सामने

इस घटना के बाद रोहित शेट्टी के आवास और उनके दफ्तर के बाहर सुरक्षा घेरा काफी बढ़ा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शुभम लोनकर अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि रोहित शेट्टी को निशाना बनाने के पीछे गैंग का असली मकसद क्या था। क्या यह सिर्फ जबरन वसूली की कोशिश थी या बॉलीवुड में खौफ पैदा करने की कोई बड़ी साजिश? फिलहाल, मुंबई पुलिस की 12 से ज्यादा टीमें इस केस पर काम कर रही हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नाम और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं।