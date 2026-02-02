2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में 4 गिरफ्तार, पुलिस हिरासत में हुए नए खुलासे, CCTV फुटेज भी आया सामने

Rohit Shetty House Firing Video: रोहित शेट्टी के घर शनिवार देर रात फायरिंग हुई थी, जिसने हर किसी को चौंका दिया था। इसकी पूरा जिम्मा बिश्नोई गैंग ने लिया है और अब इसका CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें हमलावर साफ नजर आ रहा है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 02, 2026

Rohit Shetty House Firing CCTV Footage viral and 4 Accused arrested big revealed Hatched Plot To Kill

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग में 4 गिरफ्तार

Rohit Shetty House Firing Video: पूरा बॉलीवुडउस समय दहशत में आ गया, जब फेमस डायरेक्टर रोहित शेट्टी के मुंबई आवास पर शनिवार सुबह ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग हुई। जैसे ही खबर आई पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। मुंबई पुलिस सतर्क हो गई और जांच टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। अब इस सनसनीखेज वारदात में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वह बेहद चौंकाने वाले हैं। इन आरोपियों का सीधा संबंध कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य शुभम लोनकर से पाया गया है, जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी मुख्य आरोपी है। अब इस वारदात का CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें एक आरोपी फायरिंग करते नजर आ रहा है।

रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग का वीडियो आया सामने (Rohit Shetty House Firing CCTV Footage)

CCTV फुटेज जो सामने आई हैं उसमें एक हमलावर साफ तौर पर गोलियां चलाते दिख रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले रोहित शेट्टी के घर और उनके आने-जाने के रास्तों की कई बार रेकी की थी। एक गोली इमारत के जिम के शीशे को चीरते हुए अंदर जा लगी थी। हालांकि, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बॉलीवुड गलियारे में दहशत का माहौल बन गया।

पुणे से पकड़े गए हमलावर, 5 फरवरी तक पुलिस कस्टडी (Rohit Shetty house firing Four accused arrested by Mumbai Police)

क्राइम ब्रांच ने इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए 12 से ज्यादा टीमें बनाई थीं। तकनीकी जांच और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस पुणे तक पहुंची, जहां से पांच संदिग्धों को उठाया गया था। गहन पूछताछ के बाद चार युवकों- आदित्य ज्ञानेश्वर गायकी (19), सिद्धार्थ दीपक येनपुरे (20), समर्थ शिवशरण पोमाजी (18) और स्वप्निल बंडू सकट (23) को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। पांचवें संदिग्ध से अभी भी पूछताछ जारी है। रविवार को इन्हें एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

किसने क्या किया? (Lawrence Bishnoi gang claims responsibility for Rohit Shetty shooting)

जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस पूरी फायरिंग की स्क्रिप्ट जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई ने लिखी थी। सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इसे महज एक 'ट्रेलर' बताया था। पुलिस के मुताबिक, शुभम लोनकर ने ही इस हमले के लिए जरूरी पैसा (फंडिंग) मुहैया कराया था। इसी रकम का इस्तेमाल वारदात के लिए गाड़ी और हथियार खरीदने में किया गया।

पुलिस ने कोर्ट में बताया कि वारदात में इस्तेमाल की गई 'होंडा डियो' स्कूटर का इंतजाम आदित्य गायकी की सलाह पर किया गया था। वहीं, समर्थ शिवशरण पोमाजी सीधे तौर पर शुभम लोनकर के संपर्क में था और उसने पूरी साजिश रचने में मदद की। अन्य आरोपियों ने शूटरों को रहने की जगह और रेकी (निगरानी) करने में मदद पहुंचाई। इन सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम (Shots fired at Rohit Shetty home in Mumbai)

इस घटना के बाद रोहित शेट्टी के आवास और उनके दफ्तर के बाहर सुरक्षा घेरा काफी बढ़ा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शुभम लोनकर अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि रोहित शेट्टी को निशाना बनाने के पीछे गैंग का असली मकसद क्या था। क्या यह सिर्फ जबरन वसूली की कोशिश थी या बॉलीवुड में खौफ पैदा करने की कोई बड़ी साजिश? फिलहाल, मुंबई पुलिस की 12 से ज्यादा टीमें इस केस पर काम कर रही हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नाम और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं।

ये भी पढ़ें

ममता कुलकर्णी ने आमिर खान को लेकर किया खुलासा, बोलीं- वो मेरे बेडरूम में कपड़े चेंज करते थे…
बॉलीवुड
Mamta Kulkarni Big Revealed on Amir Khan said he used to be changed her clothes in my bedroom.

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

02 Feb 2026 09:11 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में 4 गिरफ्तार, पुलिस हिरासत में हुए नए खुलासे, CCTV फुटेज भी आया सामने
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Border 2 Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने रविवार को काटा गदर, 10वें दिन 3 बड़ी फिल्मों को धोया

Border 2 Box Office Collection Day 10 sunny deol second sunday beat 3 movie Pathaan rrr record
बॉलीवुड

Shamita Shetty Birthday: 17 साल से फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन हैं शमिता, जानिए कमाई का राज

Shamita Shetty Networth
बॉलीवुड

Vijay Arora: राजेश खन्ना को टक्कर देने की ताकत रखता था ये एक्टर, एक झलक देखने के लिए मरती थीं लड़कियां

Vijay Arora
बॉलीवुड

Rohit Shetty: फायरिंग के बाद खौफ में आए रोहित शेट्टी, अगले दो दिन के लिए लिया बड़ा फैसला

Rohit Shetty House Firing
बॉलीवुड

33 साल बाद ढाई किलो का हाथ फिर चलने को है तैयार, ‘बॉर्डर 2’ के बाद ‘घातक’ की सीक्वल आई चर्चा में

33 साल बाद ढाई किलो का हाथ फिर चलने को है तैयार, 'बॉर्डर 2' के बाद 'घातक' की सीक्वल आई चर्चा में
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.