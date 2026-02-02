Shamita Shetty Birthday: 17 साल से फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन हैं शमिता, जानिए कमाई का राज

Shamita Shetty Networth: बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं, जो भले ही लंबे समय से सिल्वर स्क्रीन से दूर हों, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल और कमाई आज भी किसी टॉप एक्टर से कम नहीं है। इन्हीं में से एक नाम है शमिता शेट्टी का। शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन शमिता शेट्टी आज यानी 2 फरवरी को अपना जन्मदिन मना रही हैं और इस खास मौके पर उनके करियर, बिजनेस और शानदार जीवनशैली की चर्चा होना लाजमी है।