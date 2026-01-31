सोशल मीडिया से दुखी हुए अमिताभ बच्चन? उदास होकर बिग बी बोले- अब फीलिंग्स को…

अमिताभ बच्चन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'बात, अब सोशल मीडिया के द्वारे, होती है। भावनाओं का प्रदर्शन अब इमोजी से होता है।' बिग बी का ये ट्वीट साफ बताता है कि वो कोई ना कोई बात को लेकर बेहद दुखी हैं। सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चाओं को लेकर अमिताभ ने जो ट्वीट किया उस पर भी कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी।