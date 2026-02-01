परिवार से कोई लेना देना नहीं...फिल्मी फैमली में शादी करने पर शोभिता धुलिपाला का बयान हुआ वायरल

इतना ही नहीं, शोभिता ने अपने शुरुआती फिल्मी सफर पर बात करते हुए बताया कि उनका करियर ऑडिशन और लीक से हटकर प्रोजेक्ट्स में काम करने से शुरू हुआ। उन्होंने अपनी आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा, "जब आप ऐसे समूह का हिस्सा होते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप किसी से मदद मांगते हैं या नहीं, कम से कम मैं अपने बारे में ये तो कह सकती हूं। मैं खुद पर भरोसा रखती हूं क्योंकि मैंने जो भी फैसले लिए हैं, वे लीक से हटकर रहे हैं।" बता दें, शोभिता का मानना हैं कि वो हमेशा अपने फैसलें और आगे बढ़ने के लिए खुद पर ही निर्भर रहेंगी और इसलिए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होने के बाद भी परिवार से कोई लेना देना नहीं है उनके काम पर कोई असर नहीं डालता, परिवारवाले भी अच्छे है और सबकुछ।