पिता से बेहद नफरत करती है ये फेमस एक्ट्रेस, कभी नहीं किया सरनेम इस्तेमाल, बताया ये बड़ा कारण

Tabu On Father: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेसेस में शुमार तब्बू अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को उन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे ही रखा है। हाल ही में तब्बू का एक पुराना इंटरव्यू चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अपने पिता के साथ अपने तनावपूर्ण रिश्तों और बचपन के उन संघर्षों के बारे में बात की थी, जिसकी वजह से वह आज एक मजबूत इंसान बन पाईं। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों वह अपने पिता से इतनी नफरत करती थीं कि उनका सरनेम तक इस्तेमाल नहीं किया।