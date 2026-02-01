1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

पिता से बेहद नफरत करती है ये फेमस एक्ट्रेस, कभी नहीं किया सरनेम इस्तेमाल, बताया ये बड़ा कारण

Bollywood Actress: इंडस्ट्री की वो सुपरस्टार जिसने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई। अपने पिता का सरनेम कभी यूज नहीं किया। वह अपने पिता से बेहद नफरत करती हैं। हम बात कर रहे हैं तब्बू की। आइये जानते हैं आखिर इस नफरत के पीछे की वजह क्या है...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 01, 2026

Tabu hate her father never used his surname with her name she Big reason Revealed

तब्बू करती हैं पिता से बेहद नफरत

Tabu On Father: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेसेस में शुमार तब्बू अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को उन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे ही रखा है। हाल ही में तब्बू का एक पुराना इंटरव्यू चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अपने पिता के साथ अपने तनावपूर्ण रिश्तों और बचपन के उन संघर्षों के बारे में बात की थी, जिसकी वजह से वह आज एक मजबूत इंसान बन पाईं। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों वह अपने पिता से इतनी नफरत करती थीं कि उनका सरनेम तक इस्तेमाल नहीं किया।

तब्बू ने पिता को लेकर किया था बड़ा खुलासा (Tabu Big Revealed On Father)

तब्बू जब महज तीन साल की थीं, तब उनके पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया था। सिमी गरेवाल के साथ एक बातचीत में तब्बू ने बताया था कि उनके माता-पिता के तलाक के बाद उनकी परवरिश हैदराबाद में उनके नाना-नानी ने की थी। तब्बू ने कहा था, "मेरा बचपन बहुत अच्छा था। मेरी मां एक टीचर थीं और मैं अपनी नानी के साथ ज्यादा समय बिताती थी। वह पूजा-पाठ करती थीं और किताबें पढ़ती थीं, मैं उसी शांत और शर्मीले माहौल में पली-बढ़ी।"

कभी महसूस नहीं हुई तब्बू को पिता के नाम की जरूरत (Tabu Not use father surname)

तब्बू का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी अपने पिता का सरनेम 'हाशमी' इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा, "स्कूल में मेरा सरनेम फातिमा था। मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे अपने पिता की पहचान की जरूरत है।" बता दें कि तब्बू एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनकी बड़ी बहन फराह 80 के दशक की चर्चित एक्ट्रेस रही हैं और वह शबाना आजमी की भी करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन तब्बू ने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है।

"उनका चेहरा देखने की उत्सुकता नहीं"

अपने पिता से दूरी पर बात करते हुए तब्बू ने साफ लफ्जों में कहा कि उन्हें अपने पिता की याद तक नहीं आती। तब्बू ने बताया, "मेरी बहन उनसे कभी-कभी मिली है, लेकिन मुझे उनसे मिलने का कभी मन नहीं हुआ। न तो मुझे उनके बारे में कुछ जानने की इच्छा हुई और न ही मैं उनका चेहरा देखना चाहती हूं। मैं जैसी हूं, खुश हूं और अपनी जिंदगी में पूरी तरह सेटल हूं।"

तब्बू के पिता ने की थी दूसरी शादी

बता दें, तलाक के बाद तब्बू के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उनकी दूसरी शादी से दो बेटियां हैं, लेकिन तब्बू ने हमेशा उनसे दूरी बनाए रखी। 'माचिस', 'चांदनी बार', 'हैदर' और 'अंधाधुन' जैसी फिल्मों से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाने वाली तब्बू आज करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल हैं कि कैसे बिना किसी सहारे के भी सफलता के शिखर पर पहुंचा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

ममता कुलकर्णी ने आमिर खान को लेकर किया खुलासा, बोलीं- वो मेरे बेडरूम में कपड़े चेंज करते थे…
बॉलीवुड
Mamta Kulkarni Big Revealed on Amir Khan said he used to be changed her clothes in my bedroom.

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

01 Feb 2026 10:11 am

Published on:

01 Feb 2026 10:10 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पिता से बेहद नफरत करती है ये फेमस एक्ट्रेस, कभी नहीं किया सरनेम इस्तेमाल, बताया ये बड़ा कारण
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती, आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 हजार करोड़ का फंड-निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर 2’ से LEAK हुई तस्वीरें, ये किरदार होगा ‘बड़े साहब’? सोशल मीडिया पर फैंस हुए एक्साइटेड

फिल्म धुरंधर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म के दूसरे पार्ट की भी रिलीज डेट उसी में बता दी गई थी। अब धुरंधर 2 की शूटिंग चल रही है जिसके कुछ फोटो और वीडियो लीक हो गए हैं। जिसने फिल्म में बड़े साहब कौन होगा? उसको लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।
बॉलीवुड

मुस्लिम धर्म छोड़ गीता भारद्वाज बनीं उर्फी जावेद? एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं भगवान में विश्वास…

Urfi Javed Religion Controversy
बॉलीवुड

Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने 9वें दिन मारी दहाड़, शनिवार को ‘मर्दानी 3’ की कमाई में आया भारी उछाल

Border 2 box office collection day 9 sunny deol beat rani mukerji movie mardaani 3 day 2
बॉलीवुड

‘जैसे-जैसे रात होती गई…’, 17 साल बाद सलमान-कैटरीना के रोमांस का सच आया सामने, BAR मालिक ने किया खुलासा

Salman Khan-Katrina Kaif Relationship
बॉलीवुड

प्यार, ब्रेकअप और इश्क… इस वैलेंटाइन डे इन फिल्मों की वजह से थिएटर बनेगा डेट स्पॉट

फरवरी 2026 में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्में
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.