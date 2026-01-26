‘बॉर्डर 2’ में अक्षय खन्ना-सुनील शेट्टी आए नजर, फिर जैकी श्रॉफ और तब्बू को क्यों नहीं मिली एंट्री, सामने आई वजह

‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में हैं, जबकि अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी कैमियो में नजर आते हैं। प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने साफ किया कि अक्षय को ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद नहीं जोड़ा गया, बल्कि उनका हिस्सा पहले से ही स्क्रिप्ट में था और शूटिंग भी पहले हो चुकी थी। कैमियो का फैसला बिजनेस या मार्केटिंग के लिए नहीं था, बल्कि कहानी की जरूरत और इमोशनल कनेक्शन के लिए लिया गया। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बताया कि अक्षय का कैमियो ‘बॉर्डर’ के लिए एक ट्रिब्यूट की तरह रखा गया था।