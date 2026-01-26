26 जनवरी 2026,

सोमवार

बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ में अक्षय खन्ना-सुनील शेट्टी आए नजर, फिर जैकी श्रॉफ और तब्बू को क्यों नहीं मिली एंट्री, सामने आई वजह

'बॉर्डर 2' में जैकी श्रॉफ और तब्बू नजर नहीं आए। लेकिन अक्षय खन्ना-सुनील ने बतौर कैमियो फिल्म में नजर आए। इसकी असल वजह क्या है? चलिए आपको बताते हैं।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 26, 2026

Border vs Border2

'बॉर्डर’ और 'बॉर्डर 2' फिल्म का पोस्टर (इमेज सोर्स: IMDb)

Border 2 Casting Reason: ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दर्शकों के बीच एक सवाल लगातार गूंज रहा है कि अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी तो कैमियो में दिखे, लेकिन जैकी श्रॉफ और तब्बू नजर क्यों नहीं आए? 23 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में 100 करोड़ और दुनियाभर में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में डायरेक्टर अनुराग सिंह और प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने आखिरकार बताया है कि इन लोकप्रिय कलाकारों को फिल्म में जगह क्यों नहीं दी गई, और इसके पीछे की वजह क्या थी।

फिल्म निर्देशक ने बताया क्यों नहीं जैकी श्रॉफ और तब्बू को लिया

‘बॉर्डर 2’ से जुड़ी कास्टिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर डायरेक्टर अनुराग सिंह ने साफ कहा कि फिल्म में किस कलाकार को लेना है, यह फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि कहानी की जरूरत से होता है। उन्होंने बताया कि स्क्रिप्ट लिखते समय सबसे पहले कहानी पर ध्यान दिया जाता है, न कि इस बात पर कि किसी पुराने अभिनेता को दोबारा मौका दिया जाए। कहानी जिस तरह के किरदार मांगती है, कलाकारों का चयन भी उसी के अनुसार किया जाता है।

अनुराग ने बताया कि कोई भी निर्देशक स्क्रिप्ट इस सोच के साथ नहीं लिखता कि उसे किसी खास अभिनेता को ही लेना है। पहले एक मजबूत, सच्ची और असरदार कहानी तैयार होती है। उसके बाद टीम सोचती है कि कौन सा कलाकार उस किरदार को सबसे बेहतर तरीके से निभा सकेगा। कई बार किरदार लिखते समय किसी अभिनेता का चेहरा खुद-ब-खुद दिमाग में आ जाता है, लेकिन यह दबाव में लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

सनी देओल के बारे में उन्होंने कहा कि ‘बॉर्डर’ फ्रेंचाइजी की पहचान ही सनी देओल हैं। इस फिल्म का नाम आते ही दर्शकों को सबसे पहले सनी देओल का चेहरा याद आता है, इसलिए उनका इस फिल्म में होना बेहद जरूरी था।

अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी को फिल्म में लेने की वजह

‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में हैं, जबकि अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी कैमियो में नजर आते हैं। प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने साफ किया कि अक्षय को ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद नहीं जोड़ा गया, बल्कि उनका हिस्सा पहले से ही स्क्रिप्ट में था और शूटिंग भी पहले हो चुकी थी। कैमियो का फैसला बिजनेस या मार्केटिंग के लिए नहीं था, बल्कि कहानी की जरूरत और इमोशनल कनेक्शन के लिए लिया गया। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बताया कि अक्षय का कैमियो ‘बॉर्डर’ के लिए एक ट्रिब्यूट की तरह रखा गया था।

