सस्पेंस-थ्रिलर और रोमांस का डेडली कॉम्बिनेशन, OTT पर आ रहा है इस हफ्ते एंटरटेनमेंट ब्लास्ट

OTT Release This Week: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं रोमांस, सस्पेंस-थ्रिलर और स्पेस ड्रामा का धमाकेदार कॉम्बिनेशन। ओटीटी लवर्स के लिए यह हफ्ता किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। नेटफ्लिक्स से लेकर प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा, हॉटस्टार और जी5 तक, हर प्लेटफॉर्म पर फिल्में रिलीज होने वाली हैं। खास बात यह है कि कई बड़ी रिलीज एक ही दिन 23 जनवरी को प्रीमियर होने वाली हैं, जिससे एंटरटेनमेंट का मजा इस बार डबल होने वाला है। थिएटर्स भले ही अपनी जगह चमक रहे हों, लेकिन घर बैठे मिलने वाला यह ओटीटी ब्लास्ट रोमांच, प्यार और एडवेंचर का ऐसा कॉम्बो पेश करेगा, जिसे मिस करना मुश्किल है।