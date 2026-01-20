20 जनवरी 2026,

मंगलवार

OTT

सस्पेंस-थ्रिलर और रोमांस का डेडली कॉम्बिनेशन, OTT पर आ रहा है इस हफ्ते एंटरटेनमेंट ब्लास्ट

OTT Release: ओटीटी लवर्स के लिए गुड न्यूज है। इस हफ्ते OTT पर हर जॉनर की फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इस बार मनोरंजन का धमाका डबल होने वाला है।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 20, 2026

OTT पर आ रही हैं इस हफ्ते की टॉप ब्लॉकबस्टर रिलीज (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

OTT Release This Week: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं रोमांस, सस्पेंस-थ्रिलर और स्पेस ड्रामा का धमाकेदार कॉम्बिनेशन। ओटीटी लवर्स के लिए यह हफ्ता किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। नेटफ्लिक्स से लेकर प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा, हॉटस्टार और जी5 तक, हर प्लेटफॉर्म पर फिल्में रिलीज होने वाली हैं। खास बात यह है कि कई बड़ी रिलीज एक ही दिन 23 जनवरी को प्रीमियर होने वाली हैं, जिससे एंटरटेनमेंट का मजा इस बार डबल होने वाला है। थिएटर्स भले ही अपनी जगह चमक रहे हों, लेकिन घर बैठे मिलने वाला यह ओटीटी ब्लास्ट रोमांच, प्यार और एडवेंचर का ऐसा कॉम्बो पेश करेगा, जिसे मिस करना मुश्किल है।

मार्क (जियो हॉटस्टार – 23 जनवरी)

किच्चा सुदीप की यह कन्नड़ फिल्म एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का फुल पैकेज है। थिएटर में धमाल मचाने के बाद अब OTT पर आ रही है। साथ में शाइन टॉम चाको, नवीन चन्द्र और योगी बाबू जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।

सिराई (जी5 – 23 जनवरी)

तमिल कोर्टरूम थ्रिलर 'सिराई' में विक्रम प्रभु न्याय और अपराध की गुत्थियों को सुलझाते दिखेंगे। कोर्टरूम ड्रामा पसंद करने वालों के लिए यह फिल्म परफेक्ट है।

स्पेस जेन: चन्द्रयान (जियो हॉटस्टार – 23 जनवरी)

स्पेस और विज्ञान के शौकीनों के लिए यह सीरीज खास है। श्रिया सरन, नकुल मेहता और गोपाल दत्त के साथ यह कहानी अंतरिक्ष मिशनों और साइंटिफिक चुनौतियों पर आधारित है।

गुस्ताख इश्क (जियो हॉटस्टार – 23 जनवरी 2026)

फातिमा सना शेख और विजय वर्मा की रोमांटिक फिल्म अब OTT पर आ रही है। इसमें नसीरुद्दीन शाह और शारिब हाशमी भी अहम किरदारों में हैं। दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी।

तेरे इश्क में (नेटफ्लिक्स – 23 जनवरी 2026)

कृति सेनन और धनुष की यह रोमांटिक फिल्म प्यार को नए अंदाज में पेश करती है। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी यह फिल्म रोमांस पसंद करने वालों के लिए जरूर देखने लायक है।

बिंदिया के बाहुबली (Amazon MX Player – 21 जनवरी 2026)

‘बिंदिया के बाहुबली’ एक क्राइम ड्रामा है, जिसमें तड़क–भड़क के साथ डार्क ह्यूमर भी मिलता है। यह सीरीज पहली बार 8 अगस्त 2025 को Amazon MX Player पर रिलीज हुई थी। कहानी बिंदिया के उस अराजक शहर की है, जहां दवन परिवार की धाक जमती थी। लेकिन परिवार के मुखिया बड़ा दवन के गिरफ्तार होते ही सत्ता की कुर्सी डगमगा जाती है।

पहले सीजन में छोटे दवन, गैंगवार और परिवार के अंदर की पावर फाइट ने दर्शकों को खूब बांधे रखा। इसकी सफलता के बाद अब सीजन 2 आ रहा है 21 जनवरी 2026 को, वो भी Amazon MX Player पर बिल्कुल फ्री।

एक नजर में यहां देखें लिस्ट

टाइटलजॉनरस्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मस्ट्रीमिंग डेटमुख्य कलाकार
मार्कएक्शन, ड्रामा, सस्पेंसजियो हॉटस्टार23 जनवरीकिच्चा सुदीप, शाइन टॉम चाको, नवीन चन्द्र, विक्रांत, योगी बाबू
सिराईक्राइम, कोर्टरूम ड्रामाजी523 जनवरीविक्रम प्रभु
स्पेस जेन: चन्द्रयानस्पेस साइंस ड्रामाजियो हॉटस्टार23 जनवरीश्रिया सरन, गोपाल दत्त, नकुल मेहता, प्रकाश बेलावाड़ी, दानिश सैत
गुस्ताख इश्करोमांस, ड्रामाजियो हॉटस्टार23 जनवरीफातिमा सना शेख, विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह, शारिब हाशमी
तेरे इश्क मेंरोमांस, ड्रामानेटफ्लिक्स23 जनवरीकृति सेनन, धनुष, प्रकाश राज, प्रियांशु पैन्युली, तोता रॉय चौधरी

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

20 Jan 2026 05:22 pm

Published on:

20 Jan 2026 05:21 pm

सस्पेंस-थ्रिलर और रोमांस का डेडली कॉम्बिनेशन, OTT पर आ रहा है इस हफ्ते एंटरटेनमेंट ब्लास्ट

Patrika Site Logo

