एजाज खान का इंटिमेट क्लिप लीक, इंटरनेट पर वीडियो वायरल, 3 दिन पहले ही इन्फ्लुएंसर ने लगाया था गंभीर आरोप

Ajaz Khan Video Leak: ‘बिग बॉस 7’ के कंटेस्टेंट और एक्टर एजाज खान फिर से चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक कथित इंटिमेट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर इंटरनेट पर हलचल मच गई है। क्लिप में एजाज खान जैसी दिखने वाली शख्सियत को एक महिला के साथ नजर आते हुए बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि वीडियो असली है या AI से बनाया गया फेक वीडियो है।