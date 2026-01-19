19 जनवरी 2026,

सोमवार

बॉलीवुड

एजाज खान का इंटिमेट क्लिप लीक, इंटरनेट पर वीडियो वायरल, 3 दिन पहले ही इन्फ्लुएंसर ने लगाया था गंभीर आरोप

Ajaz Khan MMS Leak: ‘BB 7’ कंटेस्टेंट एजाज खान का MMS सामने आया है। क्लिप सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 19, 2026

Ajaz Khan MMS Leak

एजाज खान का वीडियो इंटरनेट पर वायरल (इमेज सोर्स: एक्स)

Ajaz Khan Video Leak: ‘बिग बॉस 7’ के कंटेस्टेंट और एक्टर एजाज खान फिर से चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक कथित इंटिमेट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर इंटरनेट पर हलचल मच गई है। क्लिप में एजाज खान जैसी दिखने वाली शख्सियत को एक महिला के साथ नजर आते हुए बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि वीडियो असली है या AI से बनाया गया फेक वीडियो है।

दिलचस्प बात यह है कि तीन दिन पहले ही एक इन्फ्लुएंसर ने एजाज पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब यह MMS सामने आते ही मामला और गरमा गया है।

फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने कुछ दिन पहले ही चैट वीडियो किया था शेयर

आज से ठीक तीन दिन पहले दिल्ली की एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर तहलका मचा दिया। वीडियो की शुरुआत में वह दावा करती दिखीं कि जब सब एक्सपोज कर रहे हैं, तो सोचा मैं भी एक बिग बॉस कंटेस्टेंट को कर ही दूं।

इसके बाद वह एजाज खान की कथित चैट दिखाती हैं, जिसमें एजाज उन्हें पूछते हैं, ‘तुम दिल्ली से हो? मैं दिल्ली में हूं,’ और फिर अपना नंबर भेज देते हैं। वर्षा के ‘Why WhatsApp number?’ पूछने पर एजाज जवाब देते हैं, ‘बात करने के लिए… साथ में कुछ कर सकते हैं।’ चैट के अंत में वर्षा का ‘Get Lost’ कहकर बात खत्म कर दी थी। हालांकि अभी तक एजाज या उनकी पत्नी आयशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

एजाज खान का करियर… कंट्रोवर्सी

एजाज खान ने एक्टिंग की दुनिया में कदम साल 2003 में फिल्म ‘पथ’ से रखा था। इसके बाद वह एकता कपूर के पॉपुलर शो ‘क्या होगा निम्मो का’ में नजर आए और टीवी पर पहचाने जाने लगे। उन्होंने ‘रहे तेरा आशीर्वाद’, ‘करम अपना अपना’, ‘मट्टी की बन्नो’, ‘दीया और बाती हम’ जैसे कई टीवी शोज में काम किया और खूब लोकप्रियता हासिल की।

2013 में एजाज ने बिग बॉस 7 में हिस्सा लिया, जहां उनका डायलॉग ‘एक नंबर’ पूरे देश में मशहूर हो गया और वह घर-घर में पहचान बना गए। फिल्मों की बात करें तो वे ‘लम्हा’, ‘रक्त चरित्र’, ‘बुड्ढा होगा तेरा बाप’, नायक (तेलुगु) सहित कई बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में नजर आ चुके हैं।

