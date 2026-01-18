नए साल में… राजकुमार राव और पत्रलेखा की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, तस्वीरें इंटरनेट वायरल

बता दें राजकुमार राव ने पहली बार पत्रलेखा को एक विज्ञापन में देखा था, उसी वक्त उन्हें लगा कि यही वह लड़की है जो उनके दिल को छू गई। बाद में दोनों की मुलाकात 2014 में आई फिल्म ‘सिटी लाइट्स’ के सेट पर हुई। शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती बढ़ी और धीरे-धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय एक-दूसरे को डेट करने के बाद, अक्टूबर 2021 में राजकुमार ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पत्रलेखा को प्रपोज किया। इसके बाद नवंबर 2021 में दोनों ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी कर ली।