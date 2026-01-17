ममता कुलकर्णी का वो सच… सालों बाद भी 99% लोग नहीं जानते ये बात!

90 के दशक में ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और बोल्ड अभिनेत्रियों में से एक थीं। ‘करण अर्जुन’, ‘सबसे बड़ा खिलाड़ी’, ‘आशिक आवारा’, ‘चाइना गेट’ जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वे हर बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने लगीं। कम समय में ममता की छवि एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित हो चुकी थी। लेकिन इसी दौरान उनकी जिंदगी में आया एक मोड़, जिसने उनके करियर और इमेज दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। दरअसल, ममता ने साल 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया था, तभी से विवाद बढ़ता गया।