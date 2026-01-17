17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

ममता कुलकर्णी का वो सच… सालों बाद भी 99% लोग नहीं जानते ये बात!

Mamta Kulkarni: बॉलीवुड की चमक-दमक से दूर होने का फैसला ममता कुलकर्णी ने साल 2002 में कर लिया था, लेकिन असल बदलाव तो उससे भी पहले शुरू हो चुका था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 17, 2026

mamta kulkurni

ममता कुलकर्णी कनेक्शन: अंडरवर्ल्ड से साध्वी तक का सफर (इमेज सोर्स: एक्स)

Mamta Kulkarni Real Life Story: बॉलीवुड में कई सितारों ने अपनी खूबसूरती और प्रतिभा से दर्शकों का दिल जीता है, इन्हीं में से एक थीं 90 के दशक की टॉप हीरोइन ममता कुलकर्णी। एक्ट्रेस का फिल्मी सफर तो काफी शानदार रहा लेकिन पर्दे के पीछे की जिंदगी काफी उतार-चढ़ाव वाली रही। अंडरवर्ल्ड के साए, अनेकों विवाद, भगोड़ा पार्टनर और अचानक आध्यात्मिक मार्ग पर निकल जाना ये सब आसान नहीं रहा।

ग्लैमर की दुनिया में चमका नाम

90 के दशक में ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और बोल्ड अभिनेत्रियों में से एक थीं। ‘करण अर्जुन’, ‘सबसे बड़ा खिलाड़ी’, ‘आशिक आवारा’, ‘चाइना गेट’ जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वे हर बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने लगीं। कम समय में ममता की छवि एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित हो चुकी थी। लेकिन इसी दौरान उनकी जिंदगी में आया एक मोड़, जिसने उनके करियर और इमेज दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। दरअसल, ममता ने साल 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया था, तभी से विवाद बढ़ता गया।

अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का आरोप

ममता का नाम पहली बार तब विवादों में आया जब उनके ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से रिश्ते की खबरें सामने आईं। उसके साथ रिश्ता जुड़ना एक्ट्रेस के लिए बड़ी परेशानी साबित हुई। खबरें तो यहां तक उड़ी की दोनों ने शादी कर ली है। लेकिन एक्ट्रेस ने सभी बातों को खारिज कर दिया। हालांकि ये बात जरूर सही है कि एक्ट्रेस विकी से प्यार करने लगीं थीं।

उनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब 2016 में मुंबई पुलिस ने विक्की गोस्वामी के साथ ममता कुलकर्णी को भी 2000 करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट केस में आरोपी बना दिया। इस घटना के बाद ममता फिर सुर्खियों में आ गईं और उनका नाम लगातार विवादों में घिरा रहा। लेकिन कई साल बाद, 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ममता के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसलिए उनके ऊपर लगे सभी आपराधिक आरोप हटा दिए गए।

चुना आध्यात्मिकता की राह

बॉलीवुड की चमक-दमक से दूर होने का फैसला ममता कुलकर्णी ने साल 2002 में कर लिया था, लेकिन असल बदलाव तो उससे भी पहले शुरू हो चुका था। ममता बताती हैं कि साल 2000 से ही उनका मन आध्यात्म की ओर झुकने लगा था। दुबई में पूरे 12 साल तक उन्होंने तपस्या और साधना की। इसी आध्यात्मिक यात्रा का बड़ा पड़ाव तब सामने आया जब जनवरी 2025 में प्रयागराज कुंभ मेले में किन्नर अखाड़ा ने उन्हें ‘महामंडलेश्वर’ की उपाधि दी और नया नाम दिया- श्री यमाई ममता नंदगिरी।

ऐसे में देखा जाए तो एक समय की ग्लैमरस और बोल्ड अभिनेत्री अब पूरी तरह साध्वी बन चुकी हैं। अंडरवर्ल्ड से जुड़े विवादों के बाद बॉलीवुड उनसे दूर होता गया और ममता खुद भी शोहरत और फिल्मों की दुनिया से निकलकर अध्यात्म में डूबती चली गईं। वे कहती हैं कि अब उनका जीवन सिर्फ ईश्वर, साधना और शांति को समर्पित है और उनका पुराना अतीत अब उनके लिए किसी मायने का नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

17 Jan 2026 06:50 pm

Published on:

17 Jan 2026 06:08 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ममता कुलकर्णी का वो सच… सालों बाद भी 99% लोग नहीं जानते ये बात!

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

19 मार्च की डेट से फिल्म इंडस्ट्री में मचा बवाल, आखिर क्यों इस तारीख से डर रहे हैं मेकर्स?

Dhurandhar 2 - Toxic photo
बॉलीवुड

ब्राउन लड़की और हॉलीवुड में…हॉलीवुड एंट्री को लेकर देसी गर्ल के मैनेजर तोड़ी चुप्पी

priyanka chopra Manager Anjula Acharia
बॉलीवुड

3 मिनट के इस गाने ने 100 करोड़ व्यूज किए पार, 36 की एक्ट्रेस ने YouTube पर मचाया गदर

3 minutes Tamannaah Bhatia song aaj ki raat cross 1 Billion Views in Youtube create history
बॉलीवुड

रणवीर की एक्जिट के बाद फिर हुई शाहरुख खान की ‘Don 3’ में एंट्री? रखी ये बड़ी शर्त!

Shahrukh Khan-Ranveer Singh photo
बॉलीवुड

पापा नास्तिक हैं… नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान के धर्म, अजमेर शरीफ और भगवान पर दिए इस बयान से मचा बवाल

नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.