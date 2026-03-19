थियेटर्स में छाए पीएम मोदी! ‘धुरंधर: द रिवेंज’ में उनके भाषणों ने मचाया धमाल, फैंस बोले- ‘रियल हीरो’

'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले, निर्देशक आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों से फिल्म के बारे में कोई भी जानकारी लीक न करने की अपील की। ​​उन्होंने लिखा, "हमने धुरंधर: द रिवेंज में अपना दिल लगा दिया है ताकि आप हर मोड़, हर भावना को ठीक उसी तरह महसूस कर सकें जैसा कि इसे महसूस किया जाना चाहिए।" आदित्य ने जोर देकर कहा कि फिल्म को सिनेमाघर में, अंधेरे में, दोस्तों, परिवार और यहां तक ​​कि अजनबियों के साथ देखना चाहिए। उन्होंने प्रशंसकों और फॉलोअर्स से आगे अपील की, "फिल्मों को इसी तरह देखना चाहिए। किसी के फोन पर धुंधली तस्वीर में नहीं।"