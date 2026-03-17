नोरा फतेही और संजय दत्त के ‘अश्लील’ गाने पर लिरिक्स राइटर ने मांगी माफी, बोले- ‘मैंने बोला था…’

Sarke Chunar Teri Sarke Song Controversy: इस साल 30 अप्रैल, 2026 को ध्रुव सरजा, संजय दत्त और नोरा फतेही की आने वाली फिल्म 'केडी: द डेविल' का एक नया गाना इन दिनों विवादों के घेरे में है। हाल ही में रिलीज हुआ ये गाना अपने गंदे लिरिक्स की वजह से सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा रहा है। नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माया गया ‘सरके चुनर तेरी सरके’ गाना सिर्फ अपने बोल की वजह से ही नहीं बल्कि अपने डांस स्टेप्स की वजह से भी चर्चा का विषय बना हुआ है। गाने को अश्लीलता का टैग मिलने के बाद इसको यूट्यूब से हटा दिया गया है। गाने के लिरिक्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इंटरनेट यूजर्स समेत कई सेलेब्स का भी इसको लेकर गुस्सा फूटा है। अब गाने के राइटर रकीब आलम ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।