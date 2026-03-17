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अश्लीलता की हदें पार…नोरा फतेही और संजय दत्त के विवादित गाने पर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- लगाम लगानी पड़ेगी…

Kangana Ranaut On Nora Fatehi Vulgar Song: बॉलीवुड एक्ट्रस और सासंद कंगना रनौत ने नोरा फतेही और संजय दत्त के विवादित गाने पर अपना रिएक्शन दिया है। क्या कुछ कहा है कंगना ने, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 17, 2026

Kangana Ranaut On Nora Fatehi Vulgar Song

Kangana Ranaut On Nora Fatehi Vulgar Song (सोर्स- एक्स)

Kangana Ranaut On Nora Fatehi Vulgar Song: बॉलीवुड में गानों और उनके कंटेंट को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में रिलीज हुए गाने ‘सरके चुनर तेरी सरके’ को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस गाने में नोरा फतेही और संजय दत्त नजर आ रहे हैं और यह फिल्म ‘केडी: द डेविल’ का हिस्सा है। गाने के सामने आते ही इस पर अश्लीलता के आरोप लगने लगे, जिसके बाद विवाद गहरा गया।

संसद के बाहर कंगना का तीखा बयान (Kangana Ranaut On Nora Fatehi Vulgar Song)

कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री लगातार सीमाएं लांघ रही है। उनका मानना है कि केवल ध्यान खींचने के लिए इस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है, जो समाज पर गलत असर डाल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि समय आ गया है जब इस तरह के गानों पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है।

‘परिवार के साथ देखना मुश्किल’ (Kangana Ranaut On Nora Fatehi Vulgar Song)

कंगना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज के दौर में टीवी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर परिवार के साथ बैठकर कंटेंट देखना कठिन होता जा रहा है। उनके मुताबिक, जिस तरह का प्रदर्शन और शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ है।

विवाद के बाद हटाया गया गाना

‘सरके चुनर तेरी सरके’ गाने को लेकर बढ़ती आलोचना के बाद इसके मेकर्स ने वीडियो को यूट्यूब से हटा लिया। हालांकि, इससे पहले ही यह गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका था और लोगों के बीच बहस का मुद्दा बन गया था।

गाने में दिखाए गए डांस स्टेप्स और बोलों को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। कुछ का कहना था कि यह कंटेंट जरूरत से ज्यादा बोल्ड है और इसे सीमित किया जाना चाहिए।

‘विवादित कंटेंट’ की प्रवृत्ति?

ये पहली बार नहीं है जब किसी गाने या फिल्म पर अश्लीलता के आरोप लगे हों। इससे पहले भी कई गाने इसी तरह के विवादों में फंस चुके हैं। हाल ही में रैपर बादशाह के गाने 'टटीरी' को लेकर भी विवाद हुआ था। हालांकि, हर बार ये बहस सामने आती है कि क्या क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर सब कुछ स्वीकार किया जा सकता है?

कंगना की मांग- कड़े नियम लागू हों

Kangana Ranaut का मानना है कि इंडस्ट्री में कंटेंट को लेकर कड़े नियम लागू होने चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर समय रहते इस पर लगाम नहीं लगाई गई, तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा।

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Published on:

17 Mar 2026 03:47 pm

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