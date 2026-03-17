अश्लीलता की हदें पार…नोरा फतेही और संजय दत्त के विवादित गाने पर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- लगाम लगानी पड़ेगी…

Kangana Ranaut On Nora Fatehi Vulgar Song: बॉलीवुड में गानों और उनके कंटेंट को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में रिलीज हुए गाने ‘सरके चुनर तेरी सरके’ को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस गाने में नोरा फतेही और संजय दत्त नजर आ रहे हैं और यह फिल्म ‘केडी: द डेविल’ का हिस्सा है। गाने के सामने आते ही इस पर अश्लीलता के आरोप लगने लगे, जिसके बाद विवाद गहरा गया।