पत्नी पर जोक मारना विक्की कौशल को पड़ा भारी, यूजर्स ने उठाकर कर दिया ट्रोल, बोले- रेड फ्लैग बनते जा रहे

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विक्की कौशल एक शादी में दूल्हे के साथ स्टेज पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि कुंवारे लोगों का जोश हमेशा हाई रहता है, जबकि शादी के बाद यह धीरे-धीरे कम हो जाता है। उन्होंने दूल्हे की तरफ इशारा करते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में ये भी कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ ही दिनों में सब समझ आ जाएगा।