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पत्नी पर जोक मारना विक्की कौशल को पड़ा भारी, यूजर्स ने उठाकर कर दिया ट्रोल, बोले- रेड फ्लैग बनते जा रहे

Vicky Kaushal Trolled For Wife Joke: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो पत्नियों और शादी को लेकर मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 17, 2026

Vicky Kaushal Trolled For Joking On Marriage

Vicky Kaushal Trolled For Joking On Marriage (सोर्स- एक्स)

Vicky Kaushal Trolled For Joking On Marriage: बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ ‘परफेक्ट हसबैंड’ की छवि के लिए भी जाने जाते रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक शादी समारोह में किया गया उनका मजाक उन पर भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद एक्टर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है और यूजर्स उनकी सोच पर सवाल उठा रहे हैं।

शादी के मंच पर किया मजाक (Vicky Kaushal Trolled For Joking On Marriage)

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विक्की कौशल एक शादी में दूल्हे के साथ स्टेज पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि कुंवारे लोगों का जोश हमेशा हाई रहता है, जबकि शादी के बाद यह धीरे-धीरे कम हो जाता है। उन्होंने दूल्हे की तरफ इशारा करते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में ये भी कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ ही दिनों में सब समझ आ जाएगा।

हालांकि, उनका ये ‘वाइफ जोक’ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कई यूजर्स ने इसे पुराने जमाने की सोच बताते हुए आलोचना की और कहा कि आज के समय में इस तरह के मजाक सही नहीं माने जाते।

सोशल मीडिया पर आलोचनाओं की बाढ़ (Vicky Kaushal Trolled For Joking On Marriage)

वीडियो सामने आते ही ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स ने लिखा कि विक्की की बातें ‘दकियानूसी’ हैं, जबकि कई लोगों ने उनकी ‘ग्रीन फ्लैग हसबैंड’ वाली इमेज पर सवाल उठाए। एक यूजर ने टिप्पणी की कि समय के साथ उनकी सोच में बदलाव आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा।

कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरह की छवि उन्होंने अपने व्यवहार और इंटरव्यू के जरिए बनाई थी, वह इस बयान से कमजोर पड़ती नजर आ रही है।

फैंस के बीच बंटी राय (Vicky Kaushal Trolled For Joking On Marriage)

जहां एक ओर कई लोग विक्की कौशल की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कुछ फैंस उनके समर्थन में भी उतरे हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक हल्का-फुल्का मजाक था, जिसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हालांकि, बहस अभी भी जारी है और यह वीडियो लगातार चर्चा में बना हुआ है।

प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हैं विक्की

वर्क फ्रंट की बात करें तो विक्की कौशल हाल ही में फिल्म ‘छावा’ में नजर आए थे, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके अलावा वह जल्द ही मशहूर निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ में दिखाई देंगे। इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

क्या सेलिब्रिटीज को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत?

यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि क्या पब्लिक फिगर्स को अपने शब्दों और मजाक को लेकर ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। सोशल मीडिया के दौर में छोटी-सी बात भी बड़ा मुद्दा बन सकती है और सितारों की छवि पर सीधा असर डालती है।

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Published on:

17 Mar 2026 01:03 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पत्नी पर जोक मारना विक्की कौशल को पड़ा भारी, यूजर्स ने उठाकर कर दिया ट्रोल, बोले- रेड फ्लैग बनते जा रहे

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