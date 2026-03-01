शर्म की बात है…धर्मेंद्र का ऑस्कर ट्रिब्यूट में नाम ना आने पर भड़कीं हेमा मालिनी, बोलीं- ये बड़ी चूक है

Hema Malini On Dharmendra Oscars Memoriam Controversy (सोर्स- एक्स )
Hema Malini On Dharmendra Oscars Memoriam Controversy: भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने लंबे फिल्मी करियर से हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई थी। दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले इस महान कलाकार के निधन के बाद भी उनके प्रशंसकों की संख्या कम नहीं हुई। लेकिन हाल ही में आयोजित हुए अकादमी अवॉर्ड्स के 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में उनका नाम लाइव प्रसारण के दौरान शामिल न होने पर कई लोगों ने निराशा जताई।
इस मुद्दे पर अब उनकी पत्नी और अभिनेत्री-राजनेता हेमा मालिनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले पर दुख जताते हुए कहा कि यह ऑस्कर के आयोजकों की बड़ी चूक है।
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 'ही-मैन' के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का निधन पिछले साल नवंबर में 89 वर्ष की उम्र में हुआ था। उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उनके निधन के बाद फिल्म जगत और उनके प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी।
हालांकि ऑस्कर की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी विस्तारित 'इन मेमोरियम' सूची में उनका नाम शामिल किया गया था, लेकिन समारोह के दौरान टीवी प्रसारण में जब दिवंगत कलाकारों को याद किया गया, तब धर्मेंद्र का जिक्र नहीं किया गया। इसी वजह से भारत में कई प्रशंसक निराश दिखाई दिए।
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमा मालिनी ने 'हॉलीवुड हंगामा' से बात करते हुए कहा कि दुनिया भर में धर्मेंद्र को चाहने वाले लोग मौजूद हैं और इतने बड़े कलाकार को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए शर्म की बात है कि ऐसे कलाकार को श्रद्धांजलि देने से चूक हो गई, जिसने अपने काम से लाखों लोगों को प्रभावित किया।
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि धर्मेंद्र खुद शायद इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देते। उनके मुताबिक अभिनेता हमेशा पुरस्कारों से ज्यादा दर्शकों के प्यार को महत्व देते थे।
हेमा मालिनी ने बातचीत में यह भी याद किया कि धर्मेंद्र को अपने लंबे करियर में उतने पुरस्कार नहीं मिले जितने उनके योगदान के हिसाब से मिलने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने कभी इस बात की शिकायत नहीं की।
अभिनेत्री ने कहा कि वे दोनों ही अपने देश के दर्शकों से मिलने वाले प्यार से संतुष्ट थे। उन्होंने यह भी बताया कि खुद उन्हें भी अपनी कुछ बेहतरीन फिल्मों के लिए बड़े पुरस्कार नहीं मिल पाए।
दिलचस्प बात यह है कि इस साल की शुरुआत में आयोजित हुए BAFTA Awards के दौरान धर्मेंद्र को “इन मेमोरियम” सेगमेंट में श्रद्धांजलि दी गई थी। उस समय हेमा मालिनी ने कहा था कि धर्मेंद्र की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि दुनिया भर में उनके प्रशंसक मौजूद थे।
ऑस्कर समारोह के लाइव प्रसारण के दौरान कई अंतरराष्ट्रीय कलाकारों को श्रद्धांजलि दी गई। इस सूची में डायने कीटन, कैथरीन ओ'हारा, रॉबर्ट रेडफोर्ड, उडो कीर, रॉब राइनर, रॉबर्ट डुवॉल, जीन हैकमैन और वैल किल्मर जैसे नाम शामिल थे।
धर्मेंद्र का फिल्मी सफर कई दशकों तक चला और उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दीं। अपने दमदार अभिनय, एक्शन और रोमांटिक अंदाज से उन्होंने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। आज भी उन्हें बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सितारों में गिना जाता है।
भले ही ऑस्कर के लाइव ट्रिब्यूट में उनका नाम शामिल न किया गया हो, लेकिन भारतीय सिनेमा और दर्शकों के दिलों में धर्मेंद्र की जगह हमेशा बनी रहेगी।
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