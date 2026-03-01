शर्म की बात है…धर्मेंद्र का ऑस्कर ट्रिब्यूट में नाम ना आने पर भड़कीं हेमा मालिनी, बोलीं- ये बड़ी चूक है

Hema Malini On Dharmendra Oscars Memoriam Controversy: भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने लंबे फिल्मी करियर से हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई थी। दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले इस महान कलाकार के निधन के बाद भी उनके प्रशंसकों की संख्या कम नहीं हुई। लेकिन हाल ही में आयोजित हुए अकादमी अवॉर्ड्स के 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में उनका नाम लाइव प्रसारण के दौरान शामिल न होने पर कई लोगों ने निराशा जताई।