16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

शर्म की बात है…धर्मेंद्र का ऑस्कर ट्रिब्यूट में नाम ना आने पर भड़कीं हेमा मालिनी, बोलीं- ये बड़ी चूक है

Hema Malini On Dharmendra Oscars Memoriam Controversy: हाल ही में लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का ऑस्कर ट्रिब्यूट में नाम नहीं आया जिसके बाद भारतीय फैंस में निराशा रही। इसी मुद्दे पर उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 16, 2026

Hema Malini On Dharmendra Oscars Memoriam Controversy

Hema Malini On Dharmendra Oscars Memoriam Controversy (सोर्स- एक्स )

Hema Malini On Dharmendra Oscars Memoriam Controversy: भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने लंबे फिल्मी करियर से हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई थी। दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले इस महान कलाकार के निधन के बाद भी उनके प्रशंसकों की संख्या कम नहीं हुई। लेकिन हाल ही में आयोजित हुए अकादमी अवॉर्ड्स के 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में उनका नाम लाइव प्रसारण के दौरान शामिल न होने पर कई लोगों ने निराशा जताई।

इस मुद्दे पर अब उनकी पत्नी और अभिनेत्री-राजनेता हेमा मालिनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले पर दुख जताते हुए कहा कि यह ऑस्कर के आयोजकों की बड़ी चूक है।

पिछले साल हुआ था धर्मेंद्र का निधन (Hema Malini On Dharmendra Oscars Memoriam Controversy)

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 'ही-मैन' के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का निधन पिछले साल नवंबर में 89 वर्ष की उम्र में हुआ था। उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उनके निधन के बाद फिल्म जगत और उनके प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी।

हालांकि ऑस्कर की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी विस्तारित 'इन मेमोरियम' सूची में उनका नाम शामिल किया गया था, लेकिन समारोह के दौरान टीवी प्रसारण में जब दिवंगत कलाकारों को याद किया गया, तब धर्मेंद्र का जिक्र नहीं किया गया। इसी वजह से भारत में कई प्रशंसक निराश दिखाई दिए।

हेमा मालिनी ने जताई नाराजगी (Hema Malini On Dharmendra Oscars Memoriam Controversy)

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमा मालिनी ने 'हॉलीवुड हंगामा' से बात करते हुए कहा कि दुनिया भर में धर्मेंद्र को चाहने वाले लोग मौजूद हैं और इतने बड़े कलाकार को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए शर्म की बात है कि ऐसे कलाकार को श्रद्धांजलि देने से चूक हो गई, जिसने अपने काम से लाखों लोगों को प्रभावित किया।

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि धर्मेंद्र खुद शायद इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देते। उनके मुताबिक अभिनेता हमेशा पुरस्कारों से ज्यादा दर्शकों के प्यार को महत्व देते थे।

पुरस्कारों से ज्यादा दर्शकों का प्यार

हेमा मालिनी ने बातचीत में यह भी याद किया कि धर्मेंद्र को अपने लंबे करियर में उतने पुरस्कार नहीं मिले जितने उनके योगदान के हिसाब से मिलने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने कभी इस बात की शिकायत नहीं की।

अभिनेत्री ने कहा कि वे दोनों ही अपने देश के दर्शकों से मिलने वाले प्यार से संतुष्ट थे। उन्होंने यह भी बताया कि खुद उन्हें भी अपनी कुछ बेहतरीन फिल्मों के लिए बड़े पुरस्कार नहीं मिल पाए।

BAFTA में दी गई थी श्रद्धांजलि

दिलचस्प बात यह है कि इस साल की शुरुआत में आयोजित हुए BAFTA Awards के दौरान धर्मेंद्र को “इन मेमोरियम” सेगमेंट में श्रद्धांजलि दी गई थी। उस समय हेमा मालिनी ने कहा था कि धर्मेंद्र की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि दुनिया भर में उनके प्रशंसक मौजूद थे।

ऑस्कर समारोह में कई सितारों को किया गया याद

ऑस्कर समारोह के लाइव प्रसारण के दौरान कई अंतरराष्ट्रीय कलाकारों को श्रद्धांजलि दी गई। इस सूची में डायने कीटन, कैथरीन ओ'हारा, रॉबर्ट रेडफोर्ड, उडो कीर, रॉब राइनर, रॉबर्ट डुवॉल, जीन हैकमैन और वैल किल्मर जैसे नाम शामिल थे।

दशकों तक रहा शानदार फिल्मी सफर

धर्मेंद्र का फिल्मी सफर कई दशकों तक चला और उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दीं। अपने दमदार अभिनय, एक्शन और रोमांटिक अंदाज से उन्होंने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। आज भी उन्हें बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सितारों में गिना जाता है।

भले ही ऑस्कर के लाइव ट्रिब्यूट में उनका नाम शामिल न किया गया हो, लेकिन भारतीय सिनेमा और दर्शकों के दिलों में धर्मेंद्र की जगह हमेशा बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें

लव जिहाद वाली वायरल गर्ल मोनालिसा की मां की बिगड़ी तबीयत, रोते हुए बहन ने सीएम मोहन यादव से लगाई गुहार
मनोरंजन
Monalisa Bhosle Love Jihad Controversy

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Mar 2026 08:24 pm

Published on:

16 Mar 2026 08:22 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शर्म की बात है…धर्मेंद्र का ऑस्कर ट्रिब्यूट में नाम ना आने पर भड़कीं हेमा मालिनी, बोलीं- ये बड़ी चूक है

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दिल्ली हाईकोर्ट से सेलिना जेटली को बड़ा झटका, भाई विक्रांत जेटली ने बहन से संपर्क और मदद से किया इनकार

Delhi High Court Closes Celina Jaitly Petition
बॉलीवुड

इजराइल-ईरान तनाव के बीच विवेक ओबेरॉय ने की यूएई सरकार की तारीफ, बोले- दुबई में सबकुछ सामान्य…

Vivek Oberoi On Dubai Amid Israel Iran Tension
बॉलीवुड

मोनालिसा का हनीमून पीरियड हुआ शुरू! पति फरमान संग समंदर किनारे Photo हुई वायरल

Monalisa honeymoon photos viral enjoying with muslim husband Farman Khan in kerala
मनोरंजन

‘धुरंधर’ के मेकर्स ने पाकिस्तानी सिंगर को एक गाने के लिए दिए हजारों डॉलर? गायक ने किया बड़ा दावा

Hasan Jahangir Dhurandhar
बॉलीवुड

Dhurandhar 2 Controversy: रिलीज से 3 दिन पहले ‘धुरंधर 2’ के एक सीन पर छिड़ा विवाद, मिला नोटिस

Dhurandhar 2 controversy ranveer singh movie Notice before release for this scene
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.