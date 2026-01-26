ये सब बहुत… धर्मेंद्र को पद्म विभूषण मिलने पर छलका हेमा मालिनी का दर्द

Hema Malini On Dharmendra Padma Vibhushan: हेमा मालिनी से धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की थी, एक्टर पहले से शादीशुदा थे इसके बावजूद वह ड्रीमगर्ल के प्यार में पड़ गए और दिल दे बैठे। जिसके बाद उन्होंने बिना पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक लिए दूसरी शादी कर ली। धर्मेंद्र ने लेकिन अपने दोनों परिवारों को हमेशा अलग रखा और वह पहली पत्नी और सनी, बॉबी के साथ ही मुंबई में रहे। वहीं उन्होंने अंतिम सांस भी ली। अब ऐसे में उनके निधन के बाद धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ऐसे में हेमा मालिनी का दर्द बाहर आया है। उन्होंने जो लिखा उसे पढ़कर धर्मेंद्र के फैंस भी हां में हां मिला रहे हैं।