बॉलीवुड

ये सब बहुत… धर्मेंद्र को पद्म विभूषण मिलने पर छलका हेमा मालिनी का दर्द

Hema Malini Post: हेमा मालिनी बेहद भावुक नजर आईं। उन्होंने दिवंगत पति धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित करने पर स्पेशल मैसेज लिखा। जिसे पढ़कर लोग भी इमोशनल हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 26, 2026

Hema Malini Emotional and regret Dharmendra Padma Vibhushan reaction amid sunny deol border 2 success

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को लेकर दिया रिएक्शन

Hema Malini On Dharmendra Padma Vibhushan: हेमा मालिनी से धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की थी, एक्टर पहले से शादीशुदा थे इसके बावजूद वह ड्रीमगर्ल के प्यार में पड़ गए और दिल दे बैठे। जिसके बाद उन्होंने बिना पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक लिए दूसरी शादी कर ली। धर्मेंद्र ने लेकिन अपने दोनों परिवारों को हमेशा अलग रखा और वह पहली पत्नी और सनी, बॉबी के साथ ही मुंबई में रहे। वहीं उन्होंने अंतिम सांस भी ली। अब ऐसे में उनके निधन के बाद धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ऐसे में हेमा मालिनी का दर्द बाहर आया है। उन्होंने जो लिखा उसे पढ़कर धर्मेंद्र के फैंस भी हां में हां मिला रहे हैं।

हेमा मालिनी ने किया धर्मेंद्र के लिए पोस्ट (Hema Malini On Dharmendra Padma Vibhushan)

हेमा मालिनी ने इस सम्मान पर अपने जज्बात जाहिर किए। उन्होंने दिल की बात करते हुए कहा कि उनके दिवंगत पति इसके पहले से ही हकदार थे। हेमा ने बताया कि उन्हें धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की खबर आज सुबह ही मिली है और उन्हें उन पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पति ने फिल्म इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में हेमा ने कहा, "एक एक्टर के रूप में और एक इंसान के रूप में भी, वह बेहद अच्छे और शानदार व्यक्ति थे। वह हमेशा लोगों की मदद करते थे, वह इसके हकदार हैं।"

हेमा मालिनी धर्मेंद्र पर जताया गर्व (Hema Malini Proud Dharmendra)

हेमा मालिनी ने इस दौरान एक पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी धर्मेंद्र की एक फोटो शेयर करते हुए इमोशनल मैसेज दिया। उन्होंने लिखा, "मुझे बहुत गर्व है कि सरकार ने धर्म जी के फिल्म उद्योग में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है।"

बता दें, धर्मेंद्र का निधन पिछले साल 24 नवंबर को हुआ था। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया था, जिसके बाद वह ठीक होकर घर लौट आए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया।

Published on:

26 Jan 2026 10:21 am

