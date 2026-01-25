Padma Awards 2026: मरणोपरांत धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, अल्का याग्निक-ममूटी समेत कई कलाकारों को मिला राष्ट्रीय सम्मान, देखें लिस्ट…

सबसे बड़ा नाम दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र का है, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले साल 2012 में उन्हें पद्म भूषण मिल चुका है। इसके अलावा बॉलीवुड की जानी-मानी सिंगर अल्का याग्निक, दिग्गज कलाकार सतीश शाह (मरणोपरांत) और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडेय (मरणोपरांत) समेत कई फिल्मी व टीवी हस्तियों को भी इस सम्मान सूची में जगह मिली है। कला, संस्कृति और मनोरंजन की दुनिया में वर्षों से योगदान दे रहे इन नामों को पद्म सम्मान मिला है, जिसने इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी यह पल खास बना दिया है।