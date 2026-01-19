एक के बाद एक गोलियों की बौछार… मॉडल और राइटर-डायरेक्टर के घर पर अंधाधुंध फायरिंग

Oshiwara Firing Society Incident: मुंबई के ओशिवारा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है, यहां नालंदा सोसायटी में देर शाम अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। राइटर-डायरेक्टर और एक स्ट्रगलिंग मॉडल के फ्लैट को निशाना बनाते हुए अज्ञात हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं और देखते ही देखते मौके से फरार हो गया। इमारत की दीवारों पर गोली के निशान इस हैरान कर देने वाली वारदात की गवाही दे रहे हैं। राहत की बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ, हालांकि फायरिंग ने पूरे इलाके में दहशत और सस्पेंस का माहौल बना दिया है। पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है।