एक के बाद एक गोलियों की बौछार… मॉडल और राइटर-डायरेक्टर के घर पर अंधाधुंध फायरिंग

ओशिवारा में कोहराम अज्ञात शूटर ने मॉडल और फिल्ममेकर के घर बरसाईं गोलियां (इमेज सोर्स: AI जनरेटेड)
Oshiwara Firing Society Incident: मुंबई के ओशिवारा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है, यहां नालंदा सोसायटी में देर शाम अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। राइटर-डायरेक्टर और एक स्ट्रगलिंग मॉडल के फ्लैट को निशाना बनाते हुए अज्ञात हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं और देखते ही देखते मौके से फरार हो गया। इमारत की दीवारों पर गोली के निशान इस हैरान कर देने वाली वारदात की गवाही दे रहे हैं। राहत की बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ, हालांकि फायरिंग ने पूरे इलाके में दहशत और सस्पेंस का माहौल बना दिया है। पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है।
ताजा जानकारी के मुताबिक, नालंदा सोसायटी की दूसरी मंजिल पर रहने वाले राइटर-डायरेक्टर नीरज कुमार मिश्रा (45) और चौथी मंजिल पर रहने वाले स्ट्रगलिंग मॉडल प्रतीक बैद (29) के फ्लैट पर हुई फायरिंग ने सभी को चौंका दिया। दोनों घरों की दीवारों पर गोलियों के साफ निशान मिले हैं, जिससे शक और गहरा गया है कि निशाना सीधे इन्हीं दोनों को बनाकर हमला किया गया था।
फायरिंग की खबर मिलते ही ओशिवारा पुलिस तुरंत पहुंची और पूरी बिल्डिंग को घेरकर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि अभी यह साफ नहीं है कि गोली किसने चलाई और इसका टारगेट कौन था।
डीसीपी जोन-9 दिक्षित गेडाम ने बताया कि दूसरी और चौथी मंजिल के फ्लैट में एक-एक गोली लगी है, गनीमत रही कि किसी को भी चोट नहीं आई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीम बनाई हैं, जो अलग-अलग एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही हैं। मौके से मिले निशान और मलबे को भी बारीकी से खंगाला जा रहा है, ताकि हमलावर तक जल्दी पहुंचा जा सके। वहीं स्थानीय लोग भी इस घटना से काफी डरे हुए हैं और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है।
मुंबई पुलिस के वेस्ट रीजन के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त परमजीत सिंह दहिया ने बताया कि बिल्डिंग की दूसरी और चौथी मंजिल पर जमीन से दो गोलियों के खोल (प्रोजेक्टाइल) मिले हैं। इसके अलावा दीवार और एक लकड़ी के केस पर भी गोली चलने के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब हर एंगल से इस मामले की गहराई में जा रही है। जांच टीम तकनीकी सबूत- जैसे CCTV फुटेज, बुलेट ट्रैजेक्टरी और फॉरेंसिक क्लू के आधार पर हमलावर की पहचान पता लगाने में जुटी है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग