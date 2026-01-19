19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

एक के बाद एक गोलियों की बौछार… मॉडल और राइटर-डायरेक्टर के घर पर अंधाधुंध फायरिंग

Nalanda Society Incident: राइटर-डायरेक्टर और मॉडल के फ्लैट पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। हमलावर फरार हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 19, 2026

Mumbai Crime News

ओशिवारा में कोहराम अज्ञात शूटर ने मॉडल और फिल्ममेकर के घर बरसाईं गोलियां (इमेज सोर्स: AI जनरेटेड)

Oshiwara Firing Society Incident: मुंबई के ओशिवारा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है, यहां नालंदा सोसायटी में देर शाम अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। राइटर-डायरेक्टर और एक स्ट्रगलिंग मॉडल के फ्लैट को निशाना बनाते हुए अज्ञात हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं और देखते ही देखते मौके से फरार हो गया। इमारत की दीवारों पर गोली के निशान इस हैरान कर देने वाली वारदात की गवाही दे रहे हैं। राहत की बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ, हालांकि फायरिंग ने पूरे इलाके में दहशत और सस्पेंस का माहौल बना दिया है। पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है।

फ्लैट में गोली लगने के स्पष्ट निशान पाए गए

ताजा जानकारी के मुताबिक, नालंदा सोसायटी की दूसरी मंजिल पर रहने वाले राइटर-डायरेक्टर नीरज कुमार मिश्रा (45) और चौथी मंजिल पर रहने वाले स्ट्रगलिंग मॉडल प्रतीक बैद (29) के फ्लैट पर हुई फायरिंग ने सभी को चौंका दिया। दोनों घरों की दीवारों पर गोलियों के साफ निशान मिले हैं, जिससे शक और गहरा गया है कि निशाना सीधे इन्हीं दोनों को बनाकर हमला किया गया था।

फायरिंग की खबर मिलते ही ओशिवारा पुलिस तुरंत पहुंची और पूरी बिल्डिंग को घेरकर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि अभी यह साफ नहीं है कि गोली किसने चलाई और इसका टारगेट कौन था।

डीसीपी जोन-9 दिक्षित गेडाम ने बताया कि दूसरी और चौथी मंजिल के फ्लैट में एक-एक गोली लगी है, गनीमत रही कि किसी को भी चोट नहीं आई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीम बनाई हैं, जो अलग-अलग एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही हैं। मौके से मिले निशान और मलबे को भी बारीकी से खंगाला जा रहा है, ताकि हमलावर तक जल्दी पहुंचा जा सके। वहीं स्थानीय लोग भी इस घटना से काफी डरे हुए हैं और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है।

पुलिस आयुक्त का मामले पर क्या है कहना?

मुंबई पुलिस के वेस्ट रीजन के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त परमजीत सिंह दहिया ने बताया कि बिल्डिंग की दूसरी और चौथी मंजिल पर जमीन से दो गोलियों के खोल (प्रोजेक्टाइल) मिले हैं। इसके अलावा दीवार और एक लकड़ी के केस पर भी गोली चलने के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब हर एंगल से इस मामले की गहराई में जा रही है। जांच टीम तकनीकी सबूत- जैसे CCTV फुटेज, बुलेट ट्रैजेक्टरी और फॉरेंसिक क्लू के आधार पर हमलावर की पहचान पता लगाने में जुटी है।

ये भी पढ़ें

नए साल में… राजकुमार राव और पत्रलेखा की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, तस्वीरें इंटरनेट वायरल
बॉलीवुड
Rajkummar Rao-Patralekhaa Latest Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

19 Jan 2026 02:15 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एक के बाद एक गोलियों की बौछार… मॉडल और राइटर-डायरेक्टर के घर पर अंधाधुंध फायरिंग

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

खतरे में ‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड! सनी की ‘बॉर्डर 2’ का रिलीज से पहले धमाका, एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे

Border 2 Advance Booking
बॉलीवुड

6 साल बीत गए, लेकिन दर्द वही है… ‘2026 नया 2016 है’ ट्रेंड में फिर छलका सुतापा का दर्द

Irrfan Khan - Sutapa photo
बॉलीवुड

सलमान खान की जिद के आगे फूट-फूटकर रोने लगे थे करण जौहर, सेट से सामने आया ये हैरान करने वाला किस्सा

सलमान खान की जिद के आगे फूट-फूटकर रोने लगे थे करण जौहर, सेट से सामने आया ये हैरान करने वाला किस्सा
बॉलीवुड

बेशक बाद में जो हुआ, वो अलग था… ‘सिकंदर’ की फ्लॉप होने की वजह आई सामने, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

फिल्म 'सिकंदर'
बॉलीवुड

नेहा कक्कड़ का पब्लिसिटी स्टंट? रिलेशनशिप और काम से ब्रेक के एलान के तुरंत बाद हटाया पोस्ट, मिनटों में हुआ वायरल

Neha Kakkar Announces Break From Work And Relationships
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.