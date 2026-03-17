Salim Khan: 1 महीने बाद सलीम खान होंगे डिस्चार्ज, परिवार संग मनाएंगे ईद

Salman Khan Father Salim Khan Discharged: बॉलीवुड के दिग्गज स्क्रीनराइटर और सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान के फैंस के लिए राहत भरी खबर आ रही है। पिछले करीब एक महीने से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती 90 साल के सलीम खान को मंगलवार सुबह अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें 17 फरवरी की सुबह ही ब्रेन हेमरेज हुआ था। जिसके बाद आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। सफल इलाज के बाद अब उनकी सेहत में काफी सुधार है जिसके बाद डॉक्टर्स ने फैसला किया कि सलीम खान को घर लेकर जाया जा सकता है।