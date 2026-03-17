नोरा फतेही और संजय दत्त का विवादित गाना YouTube से हटा, अश्लीलता का मिला था टैग

इस गाने के खिलाफ सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि कई बड़ी हस्तियां भी सामने आईं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने तीखा सवाल उठाया कि क्या कोई भी सभ्य परिवार एक साथ बैठकर इस गाने को देख सकता है? वहीं, मशहूर सिंगर अरमान मलिक ने भी ट्वीट कर निराशा जताई। उन्होंने लिखा कि "कमर्शियल सॉन्ग राइटिंग का स्तर कितना नीचे गिर गया है।" कई यूजर्स ने तो इस गाने की तुलना निम्न स्तर के भोजपुरी गानों से करते हुए इसे तुरंत बैन करने की मांग की थी।