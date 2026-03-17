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दिव्यांका त्रिपाठी बनने वाली हैं मां! शादी के 10 बाद पिता बनेंगे विवेक दहिया

Divyanka Tripathi and Vivek Dahiya expecting their first child: दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की शादी को 10 साल हो गए हैं। खबर है कि 41 की उम्र में एक्ट्रेस मां बनने वाली हैं और विवेक दहिया पिता।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Mar 17, 2026

Divyanka Tripathi Pregnant at 41 vivek dahiya Welcome first child after 10 years of marriage

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के घर गूंजने वाली हैं किलकारी!

Divyanka Tripathi Pregnancy: टेलीविजन जगत से एक बेहद बड़ी खुशखबरी आई हैं। फेमस एक्ट्रेस और ‘ये है मोहब्बतें’ फेम दिव्यांका त्रिपाठी के चाहने वाले जश्न मना रहे हैं। खबर है कि दिव्यांका और उनके पति विवेक दहिया जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। शादी के करीब 10 साल बाद इस 'पॉवर कपल' के घर नन्हा मेहमान आने वाला है, जिसे लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर लोग कपल को बधाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक कपल की तरफ से प्रेग्नेंसी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं दिव्यांका? (Divyanka Tripathi Pregnancy)

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दिव्यांका अपनी प्रेग्नेंसी के दूसरे पड़ाव यानी छठे या सातवें महीने में हैं। हालांकि, इस जोड़ी ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन इंडस्ट्री के करीबी सूत्रों का कहना है कि वह सही समय का इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिव्यांका और विवेक जल्द ही एक खूबसूरत फोटोशूट या प्यारे से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस 'गुड न्यूज' का एलान कर सकते हैं।

सेट पर शुरू हुआ था दिव्यांका और विवेक का प्यार (Divyanka Tripathi and Vivek Dahiya expecting their first child)

दिव्यांका और विवेक की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की मुलाकात एकता कपूर के हिट शो ‘ये है मोहब्बतें’ के सेट पर हुई थी। पर्दे पर साथ काम करते-करते दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार परवान चढ़ा। जुलाई 2016 में उन्होंने भोपाल में बेहद शाही अंदाज में शादी रचाई थी। तब से लेकर आज तक, फैंस उन्हें प्यार से 'दिवेक' (Divek) बुलाते हैं और यह जोड़ी टीवी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी और खुशमिजाज जोड़ियों में गिनी जाती है।

दिव्यांका-विवेक बनाए रखते हैं प्राइवेसी (Divyanka Tripathi and Vivek Dahiya)

दिव्यांका और विवेक हमेशा से अपनी निजी जिंदगी को थोड़ा 'लो-प्रोफाइल' रखना पसंद करते हैं। वह अक्सर अपनी खुशी के पल फैंस के साथ शेयर तो करते हैं, लेकिन गंभीर निजी मामलों में प्राइवेसी बनाए रखते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने अब तक इस खबर को छुपाकर रखा था। दिव्यांका फिलहाल काम से ब्रेक लेकर अपने इस खास और खुशनुमा दौर का आनंद ले रही हैं।

फैंस और फ्रेंड दे रहे बधाई

जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हुई, बधाई देने वालों का तांता लग गया। फैंस अपनी पसंदीदा 'इशिता भल्ला' को असल जिंदगी में मां बनते देखने के लिए काफी बेताब हैं। अब बस सबको उस आधिकारिक पोस्ट का इंतजार है, जिसमें दिव्यांका खुद अपनी इस नई यात्रा के बारे में बताएंगी।

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Updated on:

17 Mar 2026 09:40 am

Published on:

17 Mar 2026 09:21 am

Hindi News / Entertainment / TV News / दिव्यांका त्रिपाठी बनने वाली हैं मां! शादी के 10 बाद पिता बनेंगे विवेक दहिया

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