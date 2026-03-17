दिव्यांका त्रिपाठी बनने वाली हैं मां! शादी के 10 बाद पिता बनेंगे विवेक दहिया

Divyanka Tripathi Pregnancy: टेलीविजन जगत से एक बेहद बड़ी खुशखबरी आई हैं। फेमस एक्ट्रेस और ‘ये है मोहब्बतें’ फेम दिव्यांका त्रिपाठी के चाहने वाले जश्न मना रहे हैं। खबर है कि दिव्यांका और उनके पति विवेक दहिया जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। शादी के करीब 10 साल बाद इस 'पॉवर कपल' के घर नन्हा मेहमान आने वाला है, जिसे लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर लोग कपल को बधाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक कपल की तरफ से प्रेग्नेंसी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।