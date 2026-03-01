दिल्ली हाईकोर्ट से सेलिना जेटली को बड़ा झटका, भाई विक्रांत जेटली ने बहन से संपर्क और मदद से किया इनकार

जानकारी के मुताबिक विक्रांत जेटली को 6 सितंबर 2024 को यूएई में हिरासत में लिया गया था। तब से यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इससे पहले फरवरी 2026 में अदालत ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया था कि उनके लिए एक लॉ फर्म नियुक्त की जाए। उस समय सेलिना जेटली ने राहत जताते हुए कहा था कि उनके भाई लंबे समय से बिना कानूनी प्रतिनिधित्व के हैं। लेकिन अब हालिया घटनाक्रम के बाद अदालत ने मामले को बंद कर दिया है।