मोनालिसा की शादी से ही हुई LPG की किल्लत…, लव जिहादी शादी पर गहराई राजनीति, शिवसेना उद्धव गुट ने कसा तंज

Shiv Sena On Monalisa Bhosle Marriage Controversy: हाल ही में महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए वायरल हुई युवती मोनालिसा भोसले एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार वजह उनका निजी जीवन है। दरअसल मोनालिसा ने फरमान खान नाम के युवक से केरल में शादी कर ली है। इस इंटररिलिजियन शादी के सामने आते ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई।