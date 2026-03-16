लव जिहाद वाली वायरल गर्ल मोनालिसा की मां की बिगड़ी तबीयत, रोते हुए बहन ने सीएम मोहन यादव से लगाई गुहार

Monalisa Bhosle Love Jihad Controversy: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर से सामने आया ‘वायरल गर्ल’ मोनालिसा भोंसले का मामला अब एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है। मुस्लिम युवक फरमान खान से शादी की खबर सामने आने के बाद जहां एक ओर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर मोनालिसा के परिवार की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। घर में मातम जैसा माहौल है और इसी बीच मोनालिसा की मां की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई है।