लव जिहाद कर बुरी फंसी मोनालिसा, करियर पर मंडराया खतरा, डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उठाया बड़ा कदम

इस शादी के बाद बंजारा समाज के लोगों में भी जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। समाज के प्रतिनिधि मोनालिसा के घर पहुंचे और परिवार को समर्थन दिया। वहीं, इस विवाद की आंच फिल्म इंडस्ट्री तक भी पहुंच गई है। मोनालिसा का जो करियर अभी बना भी नहीं था वह खत्म होने की कगार पर आ गया है। फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा, जो मोनालिसा को लेकर 'द डायरी ऑफ मणिपुर' बना रहे थे, उन्होंने महेश्वर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। ऐसे में सनोज ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि जब तक इस शादी की सच्चाई सामने नहीं आती और जांच पूरी नहीं होती, तब तक वह अपनी फिल्म रिलीज नहीं करेंगे। उन्होंने भी आशंका जताई है कि मोनालिसा ने यह फैसला दबाव में लिया है।