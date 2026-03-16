लव जिहाद वाली मोनालिसा-फरमान की शादी में आया नया मोड़, चाचा बोले- 2009 में हुआ था जन्म, बालिक कैसे...

मोनालिसा को लेकर शादी और लव जिहाद के आरोपें के बाद से ही उनकी बालिग उम्र यानी 18 साल होने पर विवाद चलता आ रहा है और फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा, जिन्होंने मोनालिसा को अपनी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में कास्ट किया था, वो भी इस विवाद के बीच मध्य प्रदेश के महेश्वर पहुंचे हैं। इन तमाम मामलों के बाद सनोज मिश्रा का कहना है कि 2025 के कुंभ मेले के दौरान मोनालिसा की उम्र लगभग 16 साल बताई जा रही थी। ऐसे में अचानक उसकी उम्र 18 साल कैसे हो गई, ये सवाल जरूरी है। साथ ही, मोनालिसा के चाचा ने भी कहा कि जब 2009 में उसका जन्म हुआ है तो वो अभी बालिक कैसे हो सकती है। इसके बाद उन्होंने सच्चाई जानने के लिए मोनालिसा की मेडिकल जांच जल्द से जल्द कराने की मांग की है।