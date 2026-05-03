10 साल से लापता है ये एक्टर, संजय दत्त के साथ दी थी सुपरहिट फिल्म, गर्लफ्रेंड की भी हुई थी मौत

Vishal Thakkar missing case: "फिल्म 'मुन्ना भाई MBBS' का वो सीन याद है? अस्पताल के बेड पर लेटा एक नौजवान, जिसे उसकी प्रेमिका ने छोड़ दिया था और वह जिंदगी से हारकर अपनी जान लेना चाहता था। तब मुन्ना भाई ने उसे गले लगाकर 'जादू की झप्पी' दी थी और जीवन की अहमियत समझाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर सुसाइड से बचने वाला वो लड़का असल जिंदगी में एक ऐसी मिस्ट्री बन गया है, जिसका जवाब पिछले 10 सालों से न तो पुलिस के पास है और न ही उसके बूढ़े मां-बाप के पास।