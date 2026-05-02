कौन है वो एक्ट्रेस जिनके साथ भाई ने की थी गंदी हरकत? प्रेग्नेंसी के डर से खाने लगी थीं पपीता

Kanika Mann Big Revealed: एक रूढ़िवादी परिवार की बेटी जिसके लिए ग्लैमर की दुनिया किसी वर्जित सपने जैसी थी। आज वह टीवी की मशहूर 'नागिन' है, लेकिन इस चमक-धमक के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज छिपा था जिसे उसने सालों तक अपनी खामोशी में दफन करके रखा। उस मासूम बच्ची को क्या पता था कि जिस घर को वह सुरक्षित समझती है, वहीं कोई अपनी गंदी नजरें गड़ाए बैठा है। उस रात की एक 'गलत छुअन' ने उसके मन में ऐसा डर बैठा दिया कि वह नन्हीं सी जान प्रेग्नेंसी से बचने के लिए पागलों की तरह पपीता खाने लगी। यह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि कनिका मान हैं। उन्होंने अपने साथ हुए एक डरावने हादसे को याद किया है।