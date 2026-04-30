भेदभाव का शिकार हुई थी कृतिका कामरा, ‘कास्टिंग काउच’ पर छलका दर्द, बोलीं- मुझे कुछ पता नहीं था

Kritika Kamra On Casting Couch: अक्सर इंडस्ट्री के काले सच से पर्दा हटाकर अपने साथ हुए हादसों को लेकर स्टार्स बड़े-बड़े खुलासे करते रहते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। टीवी से लेकर ओटीटी की दुनिया तक अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने हाल ही में कुछ कड़वे सच से के बारे में बताया। उन्होंने अपने साथ हुआ भेदभाव और कास्टिंग काउच को पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उनका यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोर रहा है।