अनंता के बच्चे पर टिकी Naagin 8 की कहानी? फिनाले स्पॉइलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट

बता दें, इस समय कई फैन थ्योरीज में दावा किया जा रहा है कि अनंता को कहानी के लास्ट में प्रेंग्नेंट दिखाया जा सकता है और कुछ यूजर्स का मानना है कि उसका होने वाला बच्चा ही नागिन 8 की कहानी का आधार बनेगा और अगले सीजन की नई लीड के लिए रास्ता तैयार करेगा। कुछ लोगों का मानना है कि अनंता और आर्यन की कहानी का अंत खुशहाल होगा, जबकि उनका बच्चा फ्यूचर में कहानी की नई कड़ी बनने वाला है। दरअसल, एक वायरल वीडियो और तस्वीरों ने भी इन अटकलों को और हवा दे दी है और कहा जा रहा है कि स्पॉइलर अब लीक हो चुकी है।