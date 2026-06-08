तलाक के बाद भी नहीं टूटा रिश्ता! माही विज बोलीं- ‘हम आज भी एक फैमिली हैं’

माही विज ने एक बातचीत के दौरान बताया कि जय अब भी उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं और वो उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता हमेशा जय के घर जाते हैं और दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। तो वहीं, जय भी समय-समय पर उनके घर आते रहते हैं। माही के मुताबिक, तलाक होने के बाद भी दोनों परिवारों के बीच कोई कड़वाहट नहीं है, बल्कि रिश्तों में पहले जैसी आत्मीयता बनी हुई है।