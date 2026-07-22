‘बाथरूम के सीन में हुई असहज’, थप्पड़कांड के सालों बाद सान्वी तलवार का बड़ा दावा, बोलीं- करण कुंद्रा की मुझमें दिलचस्पी थी

Karan Kundrra Saanvi Talwar Controversy: टीवी इंडस्ट्री का चर्चित 'ये कहां आ गए हम' थप्पड़ विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। करीब एक दशक बाद अभिनेत्री सान्वी तलवार ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कई अहम दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि करण कुंद्रा में उनकी नहीं, बल्कि करण की उनमें दिलचस्पी थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सेट पर असहज महसूस होने के बाद उन्होंने करण की उस समय की गर्लफ्रेंड अनुषा डांडेकर से भी शिकायत की थी।