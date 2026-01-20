माही विज ने तलाक के 2 हफ्ते बाद लोगों से मांगा आशीर्वाद, फोटो की शेयर

माही विज ने हाल ही में अपने तलाक को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो अलग होने का समय आने पर रिश्ते को नेगेटिविटी की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, एक-दूसरे को अदालत में घसीटना नहीं चाहिए, न ही बुरा बर्ताव करना चाहिए, और न ही बच्चों को इसमें घसीटना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे मुझ पर और जय पर गर्व करेंगे कि भले ही मम्मी और पापा शादी को नहीं रखना चाहते थे, फिर भी उन्होंने इसे शांत और बेहतर तरीके से संभाला।"