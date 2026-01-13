13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

‘तलाक का मतलब बच्चों से दूरी नहीं’, आलोचकों को माही विज का जवाब; जय भानुशाली को लेकर कही ये बात

Mahhi Vij Reply to Trollers: टीवी एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली के तलाक के एलान के बाद से ही सोशल मीडिया पर ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दोनों को ही ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी मुद्दे पर माही विज ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है माही ने, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

image

Himanshu Soni

Jan 13, 2026

Jay Bhanushali-mahivij

टीवी एक्ट्रेस माही विज और एक्टर जय भानुशाली (इमेज सोर्स: एक्टर सोशल पोस्ट स्क्रीनशॉट)

Mahhi Vij on Co-parenting: टेलीविजन इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री माह‍ी विज इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। 14 साल की शादी के बाद माह‍ी विज और अभिनेता जय भानुशाली ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। दोनों ने साझा बयान जारी कर यह साफ किया कि वो पति-पत्नी के तौर पर भले ही साथ न हों, लेकिन अपने तीनों बच्चों- तारा, खुशी और राजवीर की परवरिश मिलकर करेंगे। हालांकि तलाक की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर माह‍ी और जय को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया। खासकर उनके बच्चों और गोद लेने के फैसले को लेकर कई तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। अब ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर माही ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।

‘अधूरी जानकारी के साथ फैसले सुनाना गलत है’

अपने पहले यूट्यूब व्लॉग में माह‍ी विज ने उन अफवाहों पर खुलकर बात की, जिनमें उनके नाम पर मोटी एलिमनी लेने की बातें कही जा रही थीं। उन्होंने कहा कि लोग बिना सच्चाई जाने पुराने वीडियो और क्लिप्स निकालकर सिर्फ लाइक और व्यूज के लिए बातें फैला रहे हैं। माह‍ी के मुताबिक, इस तरह की सोच न सिर्फ गलत है बल्कि बेहद संवेदनहीन भी।

बच्चों को लेकर माही ने बोली ये बात

इसके अलावा अपने व्लॉग में माह‍ी विज ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि ट्रोल्स ने उनके बच्चों को निशाना बनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अलगाव का मतलब बच्चों को बेसहारा छोड़ देना नहीं होता। माही ने कहा कि वो जय से तलाक जरूर ले रही हैं लेकिन इससे बच्चे सड़क पर नहीं आ जाएंगे। माह‍ी का मानना है कि समय आने पर उनके बच्चे इस फैसले को समझेंगे और शायद इस बात पर गर्व भी करेंगे कि उनके माता-पिता ने सम्मान के साथ अलग होने का रास्ता चुना।

दोस्त नदीम के साथ भी जुड़ा नाम

बता दें हाल ही में अपने प्रोड्यूसर दोस्त नदीम के जन्मदिन पर माही ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद अचानक दोनों का नाम जोड़ा जाने लगा। इन अफवाहों ने पर प्रतिक्रिया देते हुए ना सिर्फ माही भड़की थीं बल्कि जय ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी साझा करते हुए ये साफ कर दिया था कि इन खबरों में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है।

ये भी पढ़ें

कपिल के शो में भोजपुरी सुपरस्टार्स ने उड़ाया गर्दा, ‘लॉलीपॉप लागेलु’ गाने से एपिसोड में मचाई सनसनी
बॉलीवुड
कपिल के शो में भोजपुरी सुपरस्टार्स ने उड़ाया गर्दा, 'लॉलीपॉप लागेलु' गाने से एपिसोड में मचाई सनसनी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

TV News

Published on:

13 Jan 2026 04:03 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘तलाक का मतलब बच्चों से दूरी नहीं’, आलोचकों को माही विज का जवाब; जय भानुशाली को लेकर कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

माही विज का टूटा ‘सब्र का बांध’, नदीम को बताया अपनी आत्मा, बोलीं- वह पिछले 6 साल से…

Mahhi Vij angry big revealed Nadim Nadz dating rumors said he is my soul after jay bhanushali divorce
TV न्यूज

माही विज और नदीम के रिश्ते की सच्चाई आई सामने, अंकिता लोखंडे ने लिखा- कुछ रिश्ते इज्जत…

Ankita Lokhande big revealed on Mahhi vij and nadim nadz dating rumors after jay bhanushali divorce
TV न्यूज

Prashant Tamang Last Post: प्रशांत तमांग का ‘आखिरी’ पोस्ट हुआ वायरल, किया था ये वीडियो शेयर

Indian Idol 3 winner Prashant Tamang Last Post viral after his death he was found dead in house
TV न्यूज

बदतमीजी नहीं सहूंगा… अमाल मलिक का बयान आया सामने, तान्या मित्तल से जुड़ा है मामला?

Amaal Malik Statement
TV न्यूज

Prashant Tamang Death: इंडियन आइडल 3 के विनर की हुई मौत, घर में पाए गए मृत

Indian Idol 3 winner Prashant Tamang death at 43 in delhi
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.