‘तलाक का मतलब बच्चों से दूरी नहीं’, आलोचकों को माही विज का जवाब; जय भानुशाली को लेकर कही ये बात

Mahhi Vij on Co-parenting: टेलीविजन इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री माह‍ी विज इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। 14 साल की शादी के बाद माह‍ी विज और अभिनेता जय भानुशाली ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। दोनों ने साझा बयान जारी कर यह साफ किया कि वो पति-पत्नी के तौर पर भले ही साथ न हों, लेकिन अपने तीनों बच्चों- तारा, खुशी और राजवीर की परवरिश मिलकर करेंगे। हालांकि तलाक की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर माह‍ी और जय को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया। खासकर उनके बच्चों और गोद लेने के फैसले को लेकर कई तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। अब ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर माही ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।