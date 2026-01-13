‘तलाक का मतलब बच्चों से दूरी नहीं’, आलोचकों को माही विज का जवाब; जय भानुशाली को लेकर कही ये बात

टीवी एक्ट्रेस माही विज और एक्टर जय भानुशाली (इमेज सोर्स: एक्टर सोशल पोस्ट स्क्रीनशॉट)
Mahhi Vij on Co-parenting: टेलीविजन इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री माही विज इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। 14 साल की शादी के बाद माही विज और अभिनेता जय भानुशाली ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। दोनों ने साझा बयान जारी कर यह साफ किया कि वो पति-पत्नी के तौर पर भले ही साथ न हों, लेकिन अपने तीनों बच्चों- तारा, खुशी और राजवीर की परवरिश मिलकर करेंगे। हालांकि तलाक की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर माही और जय को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया। खासकर उनके बच्चों और गोद लेने के फैसले को लेकर कई तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। अब ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर माही ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।
अपने पहले यूट्यूब व्लॉग में माही विज ने उन अफवाहों पर खुलकर बात की, जिनमें उनके नाम पर मोटी एलिमनी लेने की बातें कही जा रही थीं। उन्होंने कहा कि लोग बिना सच्चाई जाने पुराने वीडियो और क्लिप्स निकालकर सिर्फ लाइक और व्यूज के लिए बातें फैला रहे हैं। माही के मुताबिक, इस तरह की सोच न सिर्फ गलत है बल्कि बेहद संवेदनहीन भी।
इसके अलावा अपने व्लॉग में माही विज ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि ट्रोल्स ने उनके बच्चों को निशाना बनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अलगाव का मतलब बच्चों को बेसहारा छोड़ देना नहीं होता। माही ने कहा कि वो जय से तलाक जरूर ले रही हैं लेकिन इससे बच्चे सड़क पर नहीं आ जाएंगे। माही का मानना है कि समय आने पर उनके बच्चे इस फैसले को समझेंगे और शायद इस बात पर गर्व भी करेंगे कि उनके माता-पिता ने सम्मान के साथ अलग होने का रास्ता चुना।
बता दें हाल ही में अपने प्रोड्यूसर दोस्त नदीम के जन्मदिन पर माही ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद अचानक दोनों का नाम जोड़ा जाने लगा। इन अफवाहों ने पर प्रतिक्रिया देते हुए ना सिर्फ माही भड़की थीं बल्कि जय ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी साझा करते हुए ये साफ कर दिया था कि इन खबरों में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है।
