Navnindra Behl Death: ‘इश्कबाज’ सीरियल की फेमस एक्ट्रेस का निधन, इंडस्ट्री में छाया मातम

नवनींद्र बहल के निधन की जानकारी उनके बेटे और जाने-माने फिल्ममेकर कानू बहल ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है। कानू बहल ने अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा। उन्होंने लिखा, "मेरी टाइटन, मेरा विश्वास, मेरा प्यार, मेरी मार्गदर्शक और मेरी गुरु… अलविदा मां। जब तक तुम मुझे दोबारा जन्म न दो, मेरी आंखें हमेशा तुम्हारी उस मुस्कान और प्यारी सी हंसी को याद करेंगी। मेरी आत्मा को रोशन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।" इस पोस्ट के बाद अनुराग कश्यप समेत फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों ने गहरा दुख जताया है और नवनींद्र जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।