अभिनेत्री जन्नत जुबैर और उनके भाई पर हुआ हमला, टीम का शारीरिक असॉल्ट पर आया पहला बयान

घटना के बाद जन्नत जुबैर की टीम ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए फैंस को स्थिति के बारे में जानकारी दी। बयान में कहा गया कि जन्नत और अयान ने एक बेहद परेशान कर देने वाला अनुभव झेला, जिसमें उनके साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया और हाईवे पर उनका पीछा भी किया गया। टीम ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है।