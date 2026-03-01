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अभिनेत्री जन्नत जुबैर और उनके भाई पर हुआ हमला, टीम का शारीरिक असॉल्ट पर आया पहला बयान

Jannat Zubair Physical Attack Incident: टीवी अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फलुएंसर जन्नत जुबैर और उनके भाई पर हाल ही में शारीरिक रूप से हमला हुआ है। क्या है मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 16, 2026

Jannat Zubair Physical Attack Incident

Jannat Zubair Physical Attack Incident (सोर्स- एक्स)

Jannat Zubair Physical Attack Incident: टीवी इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जन्नत जुबैर इन दिनों एक चौंकाने वाली घटना को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में पनवेल में उनके साथ हुई एक डरावनी घटना ने फैंस को चिंता में डाल दिया।

जानकारी के अनुसार, जन्नत जुबैर और उनके छोटे भाई अयान जुबैर पर 15 मार्च 2026 को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हमला किया गया। इस घटना के बाद उनकी टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि दोनों अब सुरक्षित हैं और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

दिनदहाड़े घटना को दिया अंजाम (Jannat Zubair Physical Attack Incident)

बताया जा रहा है कि यह घटना दिनदहाड़े हुई, जब जन्नत और अयान किसी काम से पनवेल गए हुए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनका पीछा किया और उनके साथ धक्का-मुक्की की घटना सामने आई। अचानक हुई इस घटना से दोनों काफी घबरा गए। हालांकि, समय रहते हालात संभल गए और किसी बड़ी अनहोनी से बचाव हो गया।

जन्नत की टीम ने दिया बयान

घटना के बाद जन्नत जुबैर की टीम ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए फैंस को स्थिति के बारे में जानकारी दी। बयान में कहा गया कि जन्नत और अयान ने एक बेहद परेशान कर देने वाला अनुभव झेला, जिसमें उनके साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया और हाईवे पर उनका पीछा भी किया गया। टीम ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है।

मामले की जांच कर रही पुलिस (Jannat Zubair Physical Attack Incident)

टीम ने आगे बताया कि इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और अधिकारियों ने जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि इस घटना को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या अपुष्ट जानकारी फैलाने से बचें। सोशल मीडिया पर फैल रही कई तरह की बातों को लेकर टीम ने कहा कि लोग सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

जन्नत जुबैर के फैंस हुए चिंतित (Jannat Zubair Team Statement)

जैसे ही यह खबर सामने आई, जन्नत जुबैर के फैंस काफी चिंतित हो गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके लिए चिंता जताई और जल्द से जल्द न्याय मिलने की उम्मीद भी व्यक्त की। कई फैंस ने कमेंट करते हुए लिखा कि जन्नत और अयान अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। वहीं कुछ लोगों ने इस घटना को बेहद डरावना बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की।

टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम

जन्नत जुबैर टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अभिनय की दुनिया में कदम रखा था और कई लोकप्रिय धारावाहिकों में काम कर चुकी हैं। उनके अभिनय के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। जन्नत अक्सर रियलिटी शोज और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी नजर आती रहती हैं।

उनके छोटे भाई अयान जुबैर भी अभिनय और सोशल मीडिया की दुनिया में सक्रिय हैं। दोनों भाई-बहन कई प्रोजेक्ट्स में साथ भी नजर आ चुके हैं। फैंस को उनकी जोड़ी काफी पसंद आती है।

फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और सभी की नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। जन्नत और अयान के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस घटना के पीछे के लोगों की पहचान होगी और उन्हें सजा मिलेगी।

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Updated on:

16 Mar 2026 08:36 pm

Published on:

16 Mar 2026 08:35 pm

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