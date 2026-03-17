तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने शेयर की फोटोज, गोल्डन टेम्पल में टेका माथा और लिखा- हमेशा उनकी…’

Hansika Motwani Golden Temple Visit: टीवी सीरियल 'देश में निकला होगा चांद' और 'कोई मिल गया' फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आयीं एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी और बिजनेसमैन सोहेल खतुरिया ने शादी के लगभग साढ़े तीन साल बाद ऑफिशियली पर अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। 11 मार्च 2026 को मुंबई के बांद्रा स्थित फैमिली कोर्ट ने इस कपल को तलाक की मंजूरी दे दी है। इस कपल ने दिसंबर 2022 में जयपुर के मुंडोता किले और महल में शादी की थी। और आखिरकार शादी के साढ़े तीन साल का ये रिश्ता अब टूट गया। हालांकि, हंसिका ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मगर तलाक के कुछ दिनों बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पहली पोस्ट साझा की। और एक इमोशनल मैसेज शेयर किया।