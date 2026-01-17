17 जनवरी 2026,

शनिवार

तलाक के बाद अब काम को लेकर छलका माही विज का दर्द, बेटी तारा को लेकर कही ये बड़ी बात

Mahhi ViJ Jay Bhanushali Divorce: माही विज ने तलाक के बाद अपने काम को लेकर अपना दर्द फैंस को बताया है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में काम मिलना आसान नहीं होता। उसके लिए आपके पास फॉलोअर्स होने चाहिए।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 17, 2026

Mahhi ViJ Emotional statement on his work and daughter dara after jay bhanushali divorce

माही विज का काम को लेकर छलका दर्द

Mahhi ViJ On Work: टीवी के फेमस कपल रहे जय भानुशाली और माही विज का रिश्ता टूट चुका है। कपल ने अपनी 15 साल की शादी को खत्म कर अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है। जब कपल ने तलाक अनाउंस किया था तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया था। जिसके बाद कपल से फैंस ने कई सवाल किए पर अलग होने का कारण सामने नहीं आया, अब लगभग 12 दिन बाद माही विज ने अपने काम को लेकर भी अपने दर्द को उजागर किया है।

माही विज ने किया काम को लेकर दर्द बयां (Mahhi ViJ On Work)

जबमाही विज से पूछा गया कि इतने सालों बाद उन्हें दोबारा एक्टिंग शुरू करने की प्रेरणा कहां से मिली, तो उन्होंने अपनी बेटियों का जिक्र किया। माही ने बताया, "मेरी बड़ी बेटी की बहुत इच्छा थी कि वह मुझे टीवी और बड़े पर्दे पर काम करते हुए देखे। उसकी इसी जिद ने मुझे वापस आने का हौसला दिया। साथ ही, अब मेरी छोटी बेटी तारा भी छह साल की हो गई है, तो मुझे लगा कि अब मैं घर से बाहर निकलकर काम पर ध्यान दे सकती हूं।"

माही ने सुनाया बेटी तारा को लेकर इमोशनल किस्सा (Mahhi ViJ On Daughter Tara)

शूटिंग के लिए घर से दूर रहना किसी भी मां के लिए आसान नहीं होता, और माही के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक भावुक किस्सा शेयर करते हुए बताया, "हाल ही में मैं 10 दिनों के लिए लखनऊ में शूट कर रही थी। उसी दौरान मेरी बेटी अपने पापा (जय भानुशाली) के साथ जापान से लौटी थी। घर आकर उसने सबसे पहले मुझे ढूंढा, क्योंकि वह चाहती थी कि मैं उसे स्कूल के लिए तैयार करूं। जब उसे पता चला कि मैं वहां नहीं हूं, तो वह पल मेरे लिए बहुत इमोशनल था।"

टैलेंट नहीं, 'फॉलोअर्स' दिला रहे हैं काम? (Mahhi ViJ News)

टीवी इंडस्ट्री में आए बदलावों पर माही ने एक कड़वी सच्चाई बयां की। उन्होंने कहा कि काम के घंटे और छुट्टियां न मिलने जैसी स्थितियां तो वैसी ही हैं, लेकिन अब कास्टिंग का तरीका बदल गया है। माही ने चिंता जताते हुए कहा, "आजकल कास्टिंग सोशल मीडिया फॉलोअर्स के आधार पर होने लगी है। मेरे तो अच्छे फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैंने हाल ही में एक्ट्रेस संध्या मृदुल का एक वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि फॉलोअर्स कम होने की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा। यह सुनकर बहुत दुख होता है कि अब टैलेंट से ज्यादा गिनती सोशल मीडिया के आंकड़ों की होती है।"

ओटीटी और रील्स का बढ़ा असर

माही का मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल पर छोटी रील्स ने टीवी का मुकाबला कड़ा कर दिया है। उनके अनुसार, पहले लोगों का टीवी देखने का एक तय रूटीन होता था, लेकिन अब विकल्प इतने ज्यादा हैं कि दर्शकों का ध्यान बंटा हुआ है। यही वजह है कि अब टीवी शोज के लिए खुद को लंबे समय तक टिकाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है।

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

17 Jan 2026 01:47 pm

Published on:

17 Jan 2026 01:45 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / तलाक के बाद अब काम को लेकर छलका माही विज का दर्द, बेटी तारा को लेकर कही ये बड़ी बात

