तलाक के बाद अब काम को लेकर छलका माही विज का दर्द, बेटी तारा को लेकर कही ये बड़ी बात

टीवी इंडस्ट्री में आए बदलावों पर माही ने एक कड़वी सच्चाई बयां की। उन्होंने कहा कि काम के घंटे और छुट्टियां न मिलने जैसी स्थितियां तो वैसी ही हैं, लेकिन अब कास्टिंग का तरीका बदल गया है। माही ने चिंता जताते हुए कहा, "आजकल कास्टिंग सोशल मीडिया फॉलोअर्स के आधार पर होने लगी है। मेरे तो अच्छे फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैंने हाल ही में एक्ट्रेस संध्या मृदुल का एक वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि फॉलोअर्स कम होने की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा। यह सुनकर बहुत दुख होता है कि अब टैलेंट से ज्यादा गिनती सोशल मीडिया के आंकड़ों की होती है।"