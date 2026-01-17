शिव ठाकरे ने गुपचुप शादी को लेकर तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर फोटो से मची थी खलबली

Shiv Thakare Wedding: रियलिटी शो 'बिग बॉस 16' के सबसे फेमस कंटेस्टेंट्स रहे शिव ठाकरे पिछले कुछ दिनों से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। खबर है कि एक्टर ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। शिव ठाकरे और लाल जोड़े में सची उनके साथ एक लड़की की तस्वीर वायरल हो रही थी, जिसे देख कहा जा रहा था कि शिव ठाकरे ने शादी कर ली है। वहीं, शिव ठाकरे भी दूल्हे के लिबास में थे। जैसे ही ये खबर आई उनके फैंस और दोस्त हैरान रह गए। अब कुछ दी समय बाद शिव ने इस सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है और पैपराजी के सामने अपनी शादी का पूरा सच बयां कर दिया है।