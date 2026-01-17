17 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

शिव ठाकरे ने गुपचुप शादी को लेकर तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर फोटो से मची थी खलबली

Shiv Thakare Wedding: शिव ठाकरे ने अपनी शादी का सच सबको बता दिया है। जिसे सुनकर उनके फैंस भी हैरान रह गए। भारती सिंह ने भी शिव को शादी करने की बधाई दी थी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 17, 2026

Shiv Thakare Big revealed on her getting secretly married said that is fake it is shooting scene

शिव ठाकरे ने किया शादी को लेकर बड़ा खुलासा

Shiv Thakare Wedding: रियलिटी शो 'बिग बॉस 16' के सबसे फेमस कंटेस्टेंट्स रहे शिव ठाकरे पिछले कुछ दिनों से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। खबर है कि एक्टर ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। शिव ठाकरे और लाल जोड़े में सची उनके साथ एक लड़की की तस्वीर वायरल हो रही थी, जिसे देख कहा जा रहा था कि शिव ठाकरे ने शादी कर ली है। वहीं, शिव ठाकरे भी दूल्हे के लिबास में थे। जैसे ही ये खबर आई उनके फैंस और दोस्त हैरान रह गए। अब कुछ दी समय बाद शिव ने इस सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है और पैपराजी के सामने अपनी शादी का पूरा सच बयां कर दिया है।

"भाभी कहां हैं?" पर क्या बोले शिव? (Shiv Thakare On Wedding Photo)

शुक्रवार को मुंबई में एक इवेंट के दौरान शिव ठाकरे का सामना पैपराजी से हुआ। जैसे ही वे कैमरे के सामने आए, फोटोग्राफर्स ने मजे लेते हुए सवाल दाग दिया, "भाभी कहां हैं?" यह सुनते ही शिव अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाए और उन्होंने साफ किया कि वह शादीशुदा नहीं हैं। शिव ने हंसते हुए कहा, "कौन सी भाभी, किसकी शादी? भाई, वो तो एक शूटिंग की फोटो थी।"

शिव ने आगे बताया कि उस फोटो पर लोगों ने इतना प्यार बरसाया कि अब उन्हें सच में शादी के बारे में सोचना पड़ रहा है। उन्होंने मजेदार अंदाज में कहा, "अब लोगों का इतना प्यार देख कर लग रहा है कि शादी करनी ही पड़ेगी। इसी साल शादी करेंगे, बस फिलहाल जीवनसाथी की तलाश जारी है।"

भारती सिंह ने भी दी थी बधाई (Bharti Singh Congratulation Shiv Thakare)

बता दें, बीते सोमवार को शिव ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वे दूल्हे की शेरवानी पहने नजर आ रहे थे और कैप्शन में लिखा था, "फाइनली।" इस पोस्ट ने टीवी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी थी। कॉमेडियन भारती सिंह ने तो कमेंट में यहां तक पूछ लिया था, "ये कब हुआ? बधाई हो!" फैंस भी कन्फ्यूज थे कि क्या शिव ने वाकई गुपचुप निकाह कर लिया है। हालांकि, अब यह साफ हो गया है कि वह महज एक विज्ञापन या प्रोजेक्ट की शूटिंग का हिस्सा था।

रियलिटी शोज के 'किंग' हैं शिव

अमरावती से आए शिव ठाकरे आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने 'रोडीज राइजिंग' से अपना सफर शुरू किया और 'बिग बॉस मराठी सीजन 2' के विनर बने। इसके बाद 'बिग बॉस 16' में उनकी सादगी ने पूरे देश का दिल जीत लिया। वे 'खतरों के खिलाड़ी' और 'झलक दिखला जा' जैसे बड़े शोज में भी अपना दम दिखा चुके हैं।

17 Jan 2026 11:32 am

