रोज तबीयत के बारे में पूछते हैं अमिताभ बच्चन… प्रेम चोपड़ा ने साझा किया बिग बी से जुड़ा खास किस्सा

प्रेम चोपड़ा ने बताया कि जब उन्होंने अमिताभ बच्चन को कहा कि अब वह पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, तब भी बिग बी ने मैसेज भेजना बंद नहीं किया। उन्होंने हंसते हुए कहा कि 'मैंने उन्हें कहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन वो फिर भी प्यार से मैसेज करते रहते हैं।' यह छोटी-सी लेकिन खास आदत अमिताभ बच्चन के स्वभाव को दर्शाती है, जो अपने करीबियों के लिए हमेशा संवेदनशील रहते हैं। उनकी यह निरंतरता और स्नेह फिल्म इंडस्ट्री में उनकी इमेज को और मजबूत बनाता है।