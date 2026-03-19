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रोज तबीयत के बारे में पूछते हैं अमिताभ बच्चन… प्रेम चोपड़ा ने साझा किया बिग बी से जुड़ा खास किस्सा

Amitabh Bachchan Prem Chopra Friendship: हिंदी फिल्मी इंडस्ट्री के सबसे मशहूर विलेन्स में गिने जाने वाले प्रेम चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बिग बी के बारे में खुलासा किया है कि उनकी तबीयत खराब होने के बाद अमिताभ बच्चन रोज उन्हें ‘गेट वेल सून’ मैसेज भेजते थे। खास बात ये है कि ठीक होने के बाद भी बिग बी उनका हालचाल पूछते रहे, जो उनकी गहरी दोस्ती को दिखाता है।

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मुंबई

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Anshika Kasana

Mar 19, 2026

prem chopra amitabh bachchan

Decades of friendship between Big B and Prem Chopra

Amitabh Bachchan Prem Chopra Friendship: हिंदी फिल्मी इंडस्ट्री के सबसे मशहूर विलेन्स में गिने जाने वाले प्रेम चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बिग बी के बारे में खुलासा किया है कि उनकी तबीयत खराब होने के बाद अमिताभ बच्चन रोज उन्हें ‘गेट वेल सून’ मैसेज भेजते थे। खास बात ये है कि ठीक होने के बाद भी बिग बी उनका हालचाल पूछते रहे, जो उनकी गहरी दोस्ती को दिखाता है।

बीमारी में बिग बी का साथ (Amitabh Bachchan Prem Chopra Friendship)

वेटरन एक्टर प्रेम चोपड़ा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, तब अमिताभ बच्चन ने उन्हें हर दिन मैसेज करके उनका हालचाल लिया। प्रेम चोपड़ा ने बताया कि उनकी बीमारी के दौरान बिग बी का ये व्यवहार बेहद खास और दिल छू लेने वाला था।

हॉलिवुड रिपोर्टर को दिए एक इंटरव्यू में प्रेम चोपड़ा ने बताया कि जब से नवंबर 2025 में उनकी सर्जरी हुई है, तब से हर सुबह अमिताभ बच्चन उन्हें 'गेट वेल सून' और दुआओं भरे मैसेज भेजते रहे। ये सिलसिला लगातार चलता रहा, जिससे उनकी गहरी दोस्ती की झलक देखने को मिलती है।

ठीक होने के बाद भी नहीं रुके बिग बी (Amitabh Bachchan Prem Chopra Friendship)

प्रेम चोपड़ा ने बताया कि जब उन्होंने अमिताभ बच्चन को कहा कि अब वह पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, तब भी बिग बी ने मैसेज भेजना बंद नहीं किया। उन्होंने हंसते हुए कहा कि 'मैंने उन्हें कहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन वो फिर भी प्यार से मैसेज करते रहते हैं।' यह छोटी-सी लेकिन खास आदत अमिताभ बच्चन के स्वभाव को दर्शाती है, जो अपने करीबियों के लिए हमेशा संवेदनशील रहते हैं। उनकी यह निरंतरता और स्नेह फिल्म इंडस्ट्री में उनकी इमेज को और मजबूत बनाता है।

दशकों पुरानी दोस्ती की मिसाल

प्रेम चोपड़ा और अमिताभ बच्चन की दोस्ती आज की नहीं बल्कि कई दशकों पुरानी है। दोनों ने 70 और 80 के दशक में कई फिल्मों में साथ काम किया है और तभी से उनके बीच गहरा रिश्ता बना हुआ है।

प्रेम चोपड़ा ने अपने करियर के दौरान कई यादगार किरदार निभाए हैं और आज भी इंडस्ट्री में उनका खास स्थान है। वहीं अमिताभ बच्चन भी अपने व्यवहार और रिश्तों को निभाने के लिए जाने जाते हैं। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि असली दोस्ती समय और हालात से ऊपर होती है।

साथ में की गई फिल्मों ने बनाई मजबूत बॉन्डिंग

प्रेम चोपड़ा और अमिताभ बच्चन ने अपने लंबे करियर में कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिसने उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाया। खासतौर पर दो अंजाने, काला पत्थर और द ग्रेट गैम्बलर जैसी फिल्मों में दोनों की मौजूदगी ने दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा। इन फिल्मों के दौरान बनी प्रोफेशनल केमिस्ट्री धीरे-धीरे एक गहरी व्यक्तिगत दोस्ती में बदल गई, जो आज भी उतनी ही मजबूत है।

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Published on:

19 Mar 2026 03:41 pm

Hindi News / Entertainment / रोज तबीयत के बारे में पूछते हैं अमिताभ बच्चन… प्रेम चोपड़ा ने साझा किया बिग बी से जुड़ा खास किस्सा

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