‘धुरंधर 2’ से यामी गौतम का रोल हुआ वायरल, सफेद कपड़े पहन बनी शाजिया बानो…

बॉक्स ऑफिस के जानकारों का कहना है कि 'धुरंधर 2' के लिए रास्ता अब बिल्कुल साफ है। पहले इसकी टक्कर साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) से होने वाली थी। लेकिन मेकर्स ने 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट 19 मार्च से बढ़ाकर अब 4 जून कर दी है। इस बदलाव ने रणवीर सिंह की फिल्म को सोलो रिलीज का जबरदस्त फायदा दिया है, जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर साफ दिख रहा है।



ईद के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने न केवल कमाई के मामले में बल्कि अपनी स्टार कास्ट और सस्पेंस के जरिए भी दर्शकों का दिल जीत लिया है। अब देखना यह होगा कि क्या यह फिल्म 'पठान' और 'जवान' जैसी फिल्मों के लाइफटाइम रिकॉर्ड्स को भी चुनौती दे पाएगी।