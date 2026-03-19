मॉल बना अखाड़ा… ‘धुरंधर 2’ का सेकंड हाफ न दिखाने पर मचा बवाल, पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग

Dhurandhar 2: जिस दिन का लोग इंतजार कर रहे थे वह आखिरकार आ ही गया। फिल्म धुरंधर 2, 19 मार्च को रिलीज हो गई, एक दिन पहले 18 मार्च को इसका पेड प्रीव्यू हुआ। जिसे लेकर फैंस बेहद एक्साइटेड थे, लेकिन फैंस के लिए कल की शाम किसी बुरे सपने जैसी रही। नोएडा के मशहूर DLF मॉल ऑफ इंडिया में उस वक्त भारी हंगामा और अफरा-तफरी मच गई, जब फिल्म की स्क्रीनिंग को बीच में ही रोक दिया गया। थिएटर में मौजूद सैकड़ों दर्शक उस वक्त दंग रह गए जब इंटरवल के बाद फिल्म का दूसरा हिस्सा (Second Half) शुरू ही नहीं हुआ। घंटों तक बिना किसी जानकारी के बिठाए रखने पर दर्शकों के सब्र का बांध टूट गया, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा।