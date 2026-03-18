Dhurandhar 2 के फैंस को बड़ा झटका, साउथ में रद्द हुए फिल्म के पेड प्रीव्यू शोज, ये है बड़ी वजह

बुधवार शाम 5:30 बजे से फिल्म के तमिल और तेलुगू वर्जन के प्रीमियर शुरू होने वाले थे। लेकिन शो शुरू होने से महज कुछ घंटे पहले सिनेमा चेन की तरफ से मैसेज आया कि फिल्म का क्षेत्रीय भाषाओं वाला कंटेंट उपलब्ध नहीं हो पाया है। रिपोर्ट्स की मानें तो 'धुरंधर 2' का हिंदी वर्जन तो सिनेमाघरों तक समय पर पहुंच गया, लेकिन इसके तमिल और तेलुगू डबिंग का काम पोस्ट-प्रोडक्शन की देरी के कारण अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसी वजह से मेकर्स को आखिरी समय पर क्षेत्रीय भाषाओं के शो कैंसिल करने का कड़ा फैसला लेना पड़ा।