राहुल गांधी पर कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान, बोलीं- टपोरी की तरह आते हैं और महिलाएं सांसद असहज…

Kangana Ranaut On Rahul Gandhi: बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, और इस बार उनके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। कंगना ने राहुल गांधी के संसदीय आचरण पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्हें 'अनुशासनहीन' करार दिया है। कंगना ने यहां तक कह दिया कि संसद की महिला सांसद राहुल गांधी के व्यवहार से खुद को 'असहज' महसूस करती हैं। जैसे ही ये बयान आया हर कोई सुनकर हैरान रह गया।