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राहुल गांधी पर कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान, बोलीं- टपोरी की तरह आते हैं और महिलाएं सांसद असहज…

Kangana Ranaut On Rahul Gandhi: कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उन्हें टपोरी कहा है और बताया है कि उनकी वजह से महिलाएं असहज हो जाती है।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Mar 18, 2026

Kangana Ranaut says Rahul Gandhi is tapori women mps Feel uncomfortable in sansad

कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर दिया बयान

Kangana Ranaut On Rahul Gandhi: बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, और इस बार उनके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। कंगना ने राहुल गांधी के संसदीय आचरण पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्हें 'अनुशासनहीन' करार दिया है। कंगना ने यहां तक कह दिया कि संसद की महिला सांसद राहुल गांधी के व्यवहार से खुद को 'असहज' महसूस करती हैं। जैसे ही ये बयान आया हर कोई सुनकर हैरान रह गया।

कंगना रनौत ने राहुल गांधी को कहा टपोरी (Kangana Ranaut said Rahul Gandhi is tapori)

कंगना रनौत ने PTI के साथ बातचीत की। इस दौरान उनसे उन खबरों के बारे में पूछा गया था जिनमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स (अधिकारियों) ने पत्र लिखकर राहुल गांधी के आचरण पर आपत्ति जताई है। इस पर जवाब देते हुए कंगना ने कहा, "निश्चित रूप से, हम महिला सांसदों को उन्हें देखकर बहुत असहज महसूस होता है। वह संसद में एकदम 'टपोरी' की तरह आते हैं और किसी के साथ भी तू-तड़ाक करने लगते हैं। यह किसी भी जिम्मेदार नेता को शोभा नहीं देता।"

कंगना रनौत ने कहा राहुल गांधी में हैं शिष्टाचार की कमी (Kangana Ranaut says women mps Feel uncomfortable around Rahul Gandhi)

कंगना ने आगे आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास शिष्टाचार की कमी है। उन्होंने कहा कि जब कोई सांसद या मंत्री अपनी बात रख रहा होता है या इंटरव्यू दे रहा होता है, तो राहुल बीच में ही अनुचित टिप्पणियां करके उन्हें टोक देते हैं। कंगना के मुताबिक, जिस तरह से वह खुद को सदन में पेश करते हैं, वह काफी अजीब और परेशान करने वाला होता है।

कंगना ने प्रियंका गांधी की तारीफ की (Kangana Ranaut Praised Priyanka Gandhi)

दिलचस्प बात यह है कि जहां कंगना ने राहुल गांधी की आलोचना की, वहीं उन्होंने उनकी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की जमकर तारीफ की। कंगना ने राहुल को नसीहत देते हुए कहा, "उन्हें अपनी बहन को देखना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। प्रियंका गांधी का आचरण और व्यवहार बहुत अच्छा है। उनके बात करने के तरीके में गरिमा है और उनमें उचित शिष्टाचार (Etiquette) साफ दिखाई देता है।"

सनातन ही सत्य है: कंगना का आध्यात्मिक पक्ष (Kangana Ranaut on Sanatan values)

राजनीति के साथ-साथ कंगना ने धर्म और 'सनातन' के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि दुनिया के बाकी सभी धर्म महज हजार-पंद्रह सौ साल पुराने हैं, लेकिन 'सनातन' का न कोई आदि है और न अंत। कंगना ने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में कहा, "जो भी हैं, सब सनातनी ही हैं। सनातन ही वह एकमात्र सत्य है जो समय की सीमाओं से परे है।"

कंगना रनौत के इस बयान ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस 'टपोरी' और 'असहज' वाले तंज पर क्या प्रतिक्रिया आती है।

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Updated on:

18 Mar 2026 01:16 pm

Published on:

18 Mar 2026 01:03 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / राहुल गांधी पर कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान, बोलीं- टपोरी की तरह आते हैं और महिलाएं सांसद असहज…

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